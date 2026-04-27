Cuartos de final Liga MX: confirman horarios oficiales de la liguilla del Clausura 2026

Liga MX | Cuartos de final El futbol mexicano inicia su fase final tras concluir la jornada 17 con 8 equipos en busca del campeonato este Clausura 2026.

El torneo de Liga MX está entrando a su fase final luego de que este fin de semana se definirán los equipos y lugares que ocuparán en la liguilla del torneo. El formato regresa a los cuartos de final directos sin repechaje con los ocho mejores equipos de la tabla general en la disputa por el título. Esta fase final promete grandes emociones con los “4 grandes” como protagonistas y Toluca, vigentes bicampeones entrando a esta instancia.

Partidos y horarios confirmados de cuartos de final

Cuartos de final | Liga MX La Liga BBVA hizo oficial que tanto los encuentros de ida como los de vuelta se disputarán en fin de semana, contrario a lo que ocurría en torneos anteriores.

A diferencia de lo que ocurre regularmente en la liguilla del futbol mexicano, este torneo, previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, todos los partidos se disputarán en fin de semana en vez de tener los duelos de ida en miércoles y jueves para cerrar las eliminatorias en sábado y domingo.

Pumas vs América

El plato principal para esta fase final sin duda será el “Clásico Capitalino”. Uno de los partidos más pasionales de toda la Liga MX tendrá un nuevo capítulo en serie de eliminación directa. Pumas logró quedarse de último minuto con el liderato general de la clasificación, mientras que un gol en contra tardío en su partido final condenó a las ‘Águilas’ a caer hasta la octava posición.

Ida: domingo 3 de mayo (17:00 horas) | Estadio Banorte

Vuelta: domingo 10 de mayo (19:15 horas) | Estadio Olímpico Universitario

Chivas vs Tigres

Estos dos equipos se han enfrentado en la gran final del futbol mexicano dos veces en los últimos 10 años, la más reciente en el 2023, donde los de la UANL salieron campeones. Guadalajara será uno de los equipos más afectados por la convocatoria de jugadores de Selección Mexicana, pero confían en mantener el sistema de Gabriel Milito a flote en la fiesta grande. En frente, los regiomontanos están de regreso en busca del título que se les escapó el semestre pasado cuando perdieron la final ante Toluca.

Ida: sábado 3 de mayo (19:00 horas) | Estadio Universitario de Nuevo León

Vuelta: sábado 9 de mayo (19:07 horas) | Estadio Akron

Cruz Azul vs Atlas

Con la destitución de Nicolás Larcamón y la llegada de Joel Huiqui, Cruz Azul rompió una racha de ocho partidos oficiales consecutivos sin ganar. Ahora ‘La Máquina’ espera recuperar el buen nivel que tuvo a principios del semestre y ser de nueva cuenta uno de los candidatos al título. Los rojinegros, por su parte, subieron lugares de último minuto y ahora están en la posibilidad de tener un camino por el título.

Ida: sábado 2 de mayo (21:15 horas) | Estadio Jalisco

Vuelta: sábado 9 de mayo (21:15 horas) | Estadio Banorte

Pachuca vs Toluca

Los Tuzos cayeron en su último partido de la temporada regular, perdiendo así la posibilidad de asegurar el segundo puesto. Los dirigidos por Solari están de regreso para recordarle al futbol mexicano por qué son uno de los clubes con mayor historia y tradición. Su rival, serán los vigentes bicampeones. Toluca llega como la mejor defensa del semestre, aunque también tendrán que encarar las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Ida: domingo 3 de mayo (19:15 horas) | Estadio Nemesio Diez

Vuelta: domingo 10 de mayo (17:00 horas) | Estadio Hidalgo