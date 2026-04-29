¿Por eso no lo seleccionaron en el Draft?: revelan video de Diego Pavia en club nocturno previo a su llegada a la NFL

Diego Pavia El egresado de Vanderbilt vuelve a estar en la mira por cuestiones extra cancha tras haber firmado con los Baltimore Ravens.

Durante el pasado Draft de la NFL en Pittsburgh, la situación de Diego Pavia fue una de las historias más sonadas. El quarterback de la universidad de Vanderbilt, quien fue uno de los finalistas al trofeo Heisman de la temporada pasada, no fue elegido por ninguna de las 32 franquicias durante las 7 rondas de selecciones colegiales. Ahora, el joven mariscal, quien ya firmó un contrato como agente libre no restringido, sale en un video en un club de entretenimiento nocturno.

Revelan video de Diego Paiva en club nocturno previo al Draft NFL 2026

El medio especializado TMZ Sports, mostró imágenes del mariscal de campo durante una visita a un centro de entretenimiento nocturno para caballeros. En el video se muestra al atleta lanzando dinero en efectivo a las bailarinas

De acuerdo con los testimonios recabados, Paiva estuvo hasta las 5 de la mañana en el lugar durante el fin de semana del 8 de marzo, semanas previas al Draft de la NFL. También, aseguran que estuvo al menos durante 3 horas en el club nocturno enfiestando y disfrutando el ambiente.

¿Por qué no eligieron a Diego Paiva en el Draft de la NFL?

El video salió públicamente esta semana. Sin embargo, es posible que scouts y gerentes generales de los equipos supieran de este episodio previo al proceso de selección colegial que se realizó la semana pasada entre el 26 y el 28 de abril.

No obstante, la figura de Paiva ya era objeto de polémica desde antes de que se diera a conocer este video. El mariscal de campo por sus reacciones tras perder el trofeo Heisman el año pasado, así como su postura de no tener un agente exigiendo que los equipos negocien directamente con él así como una demanda en contra de la NCCA.

Tras no haber sido seleccionado en el Draft, Pavia firmó con los Baltimore Ravens como agente libre un contrato de tres años.