Tigres vs Chivas: ¿Cuándo se juega el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liguilla 2026? (Club Tigres - Club Guadalajara )

La Jornada 18 de la Liga MX llega con un encuentro que genera altas expectativas debido al desempeño de ambos clubes en el torneo. Chivas se situó entre los candidatos indiscutibles en la contienda por el campeonato del Clausura 2026.

Pese a que fue derrocado del liderato en la tabla general por Pumas, el Rebaño Sagrado llega al partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX con 36 puntos, frente a Tigres, que logra colarse a la Liguilla con 25 puntos.

Aquí te compartimos todo lo que necesitas saber para no perderte el encuentro entre Tigres y Guadalajara en el Volcán.

Tigres vs Chivas: ¿Cuándo se juega el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liguilla 2026?

El duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX entre Tigres de la UANL vs Club Guadalajara se llevará a cabo este sábado 2 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el informe arbitral de la Liga BBVA, aún no ha sido asignado el cuerpo arbitral que estará a cargo del encuentro de este sábado 2 de mayo en los cuartos de ida del Torneo Clausura 2026, por lo que esperaremos la actualización de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol para saber qué árbitros se encargarán de mantener el orden en el Estadio Olímpico.

Tigres vs Chivas: Horario del partido de ida de los Cuartos de Final de la Liguilla 2026

De acuerdo con la página oficial de los felinos, el partido de la jornada 18, que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Liga MX, se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Los motores se calientan y Chivas mantiene activa su preparación para el partido contra los universitarios. Este martes compartieron imágenes de la concentración en el Green Valley e informaron además que el mediocampista del Rebaño Sagrado, Roberto Alvarado, ha sido convocado para el Mundial 2026.

🇲🇽 Roberto Alvarado, convocado a la Copa Mundial 2026 🏆



🐐 ¡El que pone el ritmo en el medio campo! Toca repartir tu talento para el mundo entero, 'Piojo' 😍#RojiblancosDeSelección ❤️🤍 pic.twitter.com/Dyy8UQIiOw — CHIVAS (@Chivas) April 28, 2026

Por su parte, Tigres llegará enérgico tras su victoria en Nashville en la Concacaf y este 2 de mayo intentará imponerse en casa para llevar la ventaja al Akron en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.