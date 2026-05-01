David Benavidez vs Zurdo Ramírez: cartelera, cómo y dónde ver la pelea de box en vivo. (IG: @jeremysantosjr - @zurdoramirez)

El combate entre David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez se perfila como uno de los eventos principales del fin de semana del Cinco de Mayo en el boxeo internacional.

La pelea se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde ambos pugilistas buscarán consolidar su posición en la élite del peso crucero.

Benavidez, con récord invicto, sube de división para enfrentar al campeón mexicano Ramírez, quien expondrá sus títulos de la AMB y la OMB. El enfrentamiento forma parte de una cartelera que reúne múltiples combates y que será transmitida en vivo para México y Latinoamérica a través de diversas plataformas.





Horario de la pelea Benavidez vs “Zurdo” Ramírez en México

La cartelera estelar comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Se espera que la pelea principal entre Gilberto “Zurdo” Ramírez y David Benavidez inicie después de las 21:00 horas, también en horario de la CDMX. Previamente, las peleas preliminares arrancarán desde las 15:30 horas, marcando el inicio de la actividad del evento.





Cómo y dónde ver en vivo la pelea Benavidez vs “Zurdo” Ramírez

La transmisión del combate estará disponible a nivel global a través de PBC PPV en Prime Video y DAZN PPV.

En México y Latinoamérica, la pelea también podrá verse mediante Disney+, plataforma que ofrecerá la cobertura del evento. Estas opciones permitirán seguir tanto la cartelera completa como el combate estelar en tiempo real.





Benavidez vs Ramírez: títulos, récords y contexto de la pelea

David Benavidez, de 29 años, cuenta con un récord invicto de 31-0 con 25 nocauts y actualmente es campeón semipesado del CMB. En esta ocasión, sube a la categoría de peso crucero con el objetivo de conquistar un tercer título mundial en distintas divisiones.

Por su parte, Gilberto “Zurdo” Ramírez, de 34 años, posee marca de 48-1 con 30 nocauts y es campeón de la AMB y la OMB en peso crucero. Su única derrota fue ante Dmitry Bivol en 2022, y desde entonces ha sumado cuatro victorias consecutivas.





Resultados del pesaje y cartelera completa

En el pesaje oficial, ambos boxeadores cumplieron con el límite establecido. Benavidez registró 196.8 libras, mientras que Ramírez marcó 200 libras.

La cartelera incluye otros combates destacados, como el enfrentamiento entre José Armando Reséndiz y Jaime Munguía por el título supermediano de la AMB, además de varias peleas en distintas categorías que complementan el evento en Las Vegas.