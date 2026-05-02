Osmar Olvera gana bronce y suma tres preseas en la Súper Final Copa del Mundo de Clavados

Súper Final Copa del Mundo de Clavados. Osmar Olvera continuó la cosecha mexicana en Beijing 2026. (Foto especial)

Osmar Olvera sumó este sábado su tercera medalla en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados Beijing 2026, la obtuvo en la final de trampolín 3m y fue de bronce. Con anterioridad el mexicano había ganado preseas de segundo sitio en los sincronizados de trampolín 3m y equipo mixto 3m & 10m.

El actual campeón mundial en el trampolín 3m logró 480.50 unidades que el alcanzaron para el tercer sitio, detrás del chino Zongyuan Wang (544.35 puntos) y de su compatriota Jiuyan Zheng (500.50).

Olvera rescató la medalla de bronce tras reponerse de una mala ejecución en su tercer clavado que le dieron 46.80 puntos de calificación de los jueces. Sus mejores tiros los logró en la quinta y sexta ejecuciones con 96.90 y 91.65n puntos respectivamente.

En la misma jornada, Suri Zoe Cueva Lobato compitió en la plataforma de 10 metros femenil, donde cayó en la fase de eliminatoria directa ante la actual campeona mundial, la china Linjing Jiang, con marcador de 179.90 por 243.55.

Con la medalla de bronce de Osmar Olvera, México se mantiene en la segunda posición del medallero general, con dos preseas de plata y dos de bronce, mientras que China lidera la clasificación con seis medallas de oro y una de plata.

En el tercer día de competencias entrarán en acción María Fernanda García Sixtos, quien enfrentará a la china Jia Chen, y Aranza Vázquez Montaño, ante la colombiana Daniela Zapata en la eliminatoria directa, semifinal y final de trampolín 3 metros femenil.

En la plataforma de 10 metros varonil competirán Kevin Berlín Reyes frente al chino Junjie Lian y Randal Willars Valdez ante el ucraniano Mark Hrytsenko.