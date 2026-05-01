América vs Pumas EN VIVO: horario, canal y todo lo que tienes que saber del Clásico Capitalino en la Liguilla 2026

La Ciudad de México recibirá este 3 de mayo de 2026, el esperado Clásico Capitalino entre América vs Pumas, el cual se califica como el encuentro estelar de la jornada y el que carga con una supuesta “maldición” entre ambos equipos.

Fecha: domingo 3 de mayo de 2026

domingo 3 de mayo de 2026 Hora: 5:00 pm

5:00 pm Estadio: Estadio Azteca

Este partido corresponde a la ida de los cuartos de final del Clausura 2026, donde ambas escuadras buscan dar el primer golpe rumbo al título.

¿Dónde ver EN VIVO el América vs Pumas?

Si no quieres perderte ni un segundo de este choque, aquí tienes las opciones para ver América vs Pumas EN VIVO:

TV abierta: Canal 5

Canal 5 TV de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX

La transmisión estará disponible en múltiples plataformas, lo que confirma que este partido es uno de los más esperados de toda la Liguilla.

Pronóstico América vs Pumas: ¿quién llega como favorito?

En la antesala del silbatazo inicial, el panorama pinta cerrado, pero con ligera ventaja para los universitarios:

América: favorito por localía

favorito por localía Empate: escenario muy probable

escenario muy probable Pumas: peligroso como visitante y el mejor de la tabla

Las cuotas colocan a las Águilas por debajo, aunque las Águilas llegan con una idea sólida y sin miedo a jugar contra el mejor posicionado. De hecho, han demostrado ser un equipo incómodo, resistente y capaz de golpear en el momento justo.

El juego supersticioso de esta Jornada 18 es que, en los últimos encuentros entre ambos clubes en cuartos de final, siempre que el América ha eliminado a Pumas, ha resultado campeón del torneo.

Así llegan América y Pumas a la Liguilla 2026

América

El conjunto azulcrema llega con resultados irregulares, pero con una plantilla que suele destacar en fases finales. Su experiencia en Liguilla suele ser un factor determinante.

Pumas

Los universitarios arriban con una racha positiva y gran solidez en la tabla. Su orden táctico y velocidad al contragolpe los convierte en un rival que puede romper cualquier pronóstico.

Además, cerraron el torneo como uno de los equipos más consistentes, lo que eleva la expectativa para este enfrentamiento.

El América vs Pumas no solo define un pase a semifinales, también redefine la rivalidad universitaria contra los azulcremas.