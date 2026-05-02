Muere Alex Zanardi a los 59 años, expiloto de Fórmula 1 y Leyenda paralímpica

Adiós a unalLeyenda paralímpica. Alex Zanardi, dos veces campeón de CART (hoy IndyCar) y expiloto de Fórmula 1 falleció el viernes a los 59 años en su casa de Italia. (EFE)

El italiano Alex Zanardi, expiloto de Fórmula Uno y ganador de cuatro medallas paralímpicas, murió a los 59 años y dejó un legado de superación dentro y fuera de la competencia, tras una vida dedicada al deporte y a la capacidad de sobreponerse a la tragedia.

“Con profundo pesar, la familia anuncia el repentino fallecimiento de Alessandro Zanardi ayer por la noche, 1 de mayo”, informó su familia este sábado en un comunicado.

Nacido en Bolonia en 1966, su trayectoria deportiva estuvo marcada por el talento al volante, la adversidad y una extraordinaria capacidad de superación que le convirtió en una de las figuras más admiradas del deporte italiano.

Un accidente en el 2000 le cambió la vida

El 15 de septiembre del 2000, cuando competía en la CART en el circuito alemán de Lausitzring, sufrió un grave accidente en el que perdió el control de su monoplaza, que quedó partido en dos tras el impacto.

Zanardi ingresó en un hospital de Berlín, permaneció varios días en coma inducido y los médicos tuvieron que amputarle ambas piernas en un intento por salvarle la vida.

Lejos de abandonar el deporte, Zanardi regresó a la competencia y reapareció el 19 de octubre en Monza al volante de un BMW en el Campeonato de Europa de Turismos para competir hasta 2009 en el Mundial de Turismos con un BMW 320 adaptado.

Ganador de cuatro medallas paralímpicas

Como paraciclista, conquistó dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y, cuatro años después, en Río 2016 sumó otro oro y una plata más; además, acumuló otros éxitos internacionales, consolidándose como uno de los grandes referentes del deporte adaptado.

Participando en una carrera de ruta el 19 de junio de 2020, durante la etapa de relevo Obiettivo 3, Zanardi perdió el control de su bicicleta de mano, cruzó de carril y fue embestido por un camión.

Las heridas fueron muy graves. Después de una larga internación en el hospital Santa Maria alle Scotte y varias operaciones, en diciembre de 2021 volvió a su casa. Desde entonces, pasó sus días rodeado del amor de su familia.