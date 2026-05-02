Liga MX: partidos, fechas y horarios de los cuartos de final de ida | Clausura 2026

Tras 17 intensas jornadas de fase regular, la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX arranca este fin de semana. Ocho equipos comienzan su camino en busca del título del futbol mexicano y, contrario a lo que ocurría en años anteriores, la fase final iniciará en fin de semana. Pumas y América protagonizarán la serie estelar luego de que Universidad Nacional se quedara con el liderato general en la última fecha para enfrentar a su más acérrimo rival en el Clásico Capitalino.

Partidos, fechas y horarios de los cuartos de final de Liga MX | Clausura 2026

Cuartos de final Liga MX | Clausura 2026 Este fin de semana se jugarán los cuatro partidos de ida en la fase de cuartos de final del futbol mexicano.

Tigres vs Chivas | sábado 2 de mayo (19:00 horas)

El primer choque ocurrirá en la cancha del ‘Volcán’ con dos rivales que tienen historia reciente. Ambos se enfrentaron en la gran final del Clausura 2023, donde los de la UANL salieron victoriosos. Los regiomontanos vienen de ganar su primer partido de semifinales en la Concacaf Champions Cup contra Nashville SC y no fueron afectados por las convocatorias de Selección. Por su parte, Guadalajara tendrá cinco jugadores de baja tras los llamados a Selección Mexicana, lo que mermará su alineación inicial con Gabriel Milito.

Atlas vs Cruz Azul | sábado 2 de mayo (21:15 horas)

Todo continúa con el enfrentamiento entre Atlas y Cruz Azul. Ambos equipos cortaron sus respectivas sequías de título esta década y ahora se miden por un boleto a la semifinal. Los rojinegros fueron uno de los locales más difíciles del torneo con sólo una derrota, por lo que esperan que el Estadio Jalisco sea su fortaleza una vez más. En frente, ‘La Máquina’ fue a la baja en las últimas semanas, siendo eliminado también de la Concacaf Champions Cup por Los Ángeles FC. Ma mala racha culminó en la destitución de Nicolás Larcamón y será Joel Huiqui quien dirija al cuadro cementero.

América vs Pumas | domingo 3 de mayo (17:00 horas)

Una vez más, los dos más grandes rivales de la Ciudad de México se enfrentan en una serie de eliminación directa. Las ‘Águilas’ perdieron su último partido en los minutos finales, cayendo hasta la octava posición, siendo la fase regular con peor rendimiento que han tenido bajo el mando de André Jardine. Ahora, deberán hacer valer el peso del Estadio Banorte para poner las cosas a su favor. Por su parte, Pumas ha sido la historia de la temporada. Cuando Efraín Juárez estaba a punto de ser destituido, el grupo dio la vuelta a la situación y terminaron como líderes generales del torneo. Ahora, la afición auriazul sueña con terminar los 15 años sin título.

Toluca vs Pachuca | domingo 3 de mayo (19:15 horas)

Los primeros partidos terminan en la cancha del Bicampeón. Toluca estará en casa para comenzar con la defensa de su doble corona e ir en busca de un tricampeonato. El equipo que dirige Antonio Mohamed también se mantiene en la búsqueda de la Concacaf Champions, donde están en la semifinal ante el LAFC. Su rival serán los ‘Tuzos’, quienes perdieron su último partido y dos jugadores titulares por expulsión.