Checo Pérez en el GP de Miami 2026: horario, posición de salida y dónde ver EN VIVO la carrera en México

GP de Miamo 2026: Horario y dónde ver la carrera de Checo Pérez Especial

La emoción de la Fórmula 1 vuelve a encender motores este fin de semana con una de las carreras más espectaculares del calendario: el Gran Premio de Miami 2026. En medio de una temporada intensa, “Checo” Pérez se prepara para afrontar una nueva prueba clave que podría definir su rumbo en el campeonato.

El tapatío saldrá desde el cajóm 21 y llegará a esta cita tras una serie de actuaciones que han generado muchas expectativas, pero también con la oportunidad de reivindicarse en un circuito que será determinante.

Horario, sede y fecha del GP de Miami 2026

El Gran Premio de Miami 2026 se disputará este domingo 3 de mayo de 2026 en punto de las 11:00 hrs, tiempo del centro de México, en el Miami International Autodrome, un circuito urbano que se ha consolidado como uno de los más atractivos del calendario por su combinación de rectas largas y curvas técnicas.

Dónde ver EN VIVO el GP de Miami 2026 en México

Para los aficionados mexicanos, la carrera podrá seguirse en distintas plataformas:

Canal 5

Sky Sports en el canal 1580

F1TV

Estas opciones permitirán seguir cada detalle de la carrera sin perderte el minuto a minuto de Checo Pérez sobre la pista.

Pronóstico: ¿cómo le puede ir a Checo Pérez?

El panorama para Checo no es sencillo, pero tampoco imposible. En un circuito como Miami, donde los Safety Car suelen aparecer y las estrategias cambian en segundos, el mexicano tiene margen para escalar posiciones.