Manchester United vs Liverpool: horario, canal, pronóstico del partido EN VIVO

Partido Mancheste Unidted vs Liverpool Getty Images

En el tramo decisivo de la temporada, hay partidos que pesan más que otros. No solo por los puntos en juego, sino por la historia que cargan. Manchester United y Liverpool FC llegan a este enfrentamiento con sensaciones positivas tras sus resultados recientes, en un duelo donde el orgullo, la rivalidad y el cierre de campaña se mezclan en un escenario de máxima tensión.

Ambos equipos han encontrado ritmo en las últimas jornadas, lo que eleva aún más las expectativas de un clásico que, más allá de la tabla, siempre se juega con intensidad total.

Manchester United vs Liverpool: horario del partido de hoy

El duelo entre Manchester United y Liverpool se disputa bajo el marco de la Premier League este 3 de mayo de 2026 a las 08:30 horas (tiempo del centro de México) en el Old Trafford, Manchester.

El histórico estadio será nuevamente testigo de uno de los clásicos más importantes del futbol mundial.

Dónde ver EN VIVO Manchester United vs Liverpool

Para México, el partido puede seguirse a través de:

SKY Sports

Max México

Además, distintas plataformas deportivas ofrecen seguimiento en vivo minuto a minuto.

Pronóstico: Manchester United vs Liverpool en la Premier League

Aunque las casas de apuestas colocan al Manchester United como ligero favorito con cuota de 2.23 a 1, el triunfo de Liverpool FC (2.94 a 1) aparece como una opción atractiva para quienes buscan valor en este clásico inglés.

El equipo dirigido por Arne Slot llega en un momento ascendente, tras sumar tres victorias consecutivas en la Premier League, lo que contrasta con el rendimiento irregular del United, que ha dejado dudas en casa luego de caer ante Leeds y apenas imponerse por la mínima frente a Brentford.

Además, los antecedentes recientes favorecen a los de Anfield. Liverpool ha perdido solo tres de sus últimos 19 enfrentamientos contra su histórico rival, incluyendo una victoria contundente de 3-0 en su visita más reciente a Old Trafford la temporada pasada.

Con este contexto, y considerando la presión que enfrentará el equipo local, Liverpool se perfila como un contendiente serio para dar la sorpresa en esta jornada clave.

Alineaciones probables de Manchester United vs. Liverpool