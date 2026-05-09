Sebastián García, campeón; Maya Becerra, subcampeona en Copa del Mundo de Tiro con Arco

Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026. Sebastián García de 23 años subió por primera vez a un podio de primer lugar en una Copa del Mundo. (Conade)

Sebastián García y Maya Becerra conquistaron para México medallas de oro y plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026 en la modalidad de arco compuesto.

Para García es la primera vez que alcanza la victoria en una Copa del Mundo, lo consiguió en final cardiaca al vencer en flecha de oro al francés Nicolas Girard, luego de un empate de 145(9*)-145(9).

Antes de instalarse en la final el mexicano de 23 años derrotó por 146-145 al danés Martin Damsbo.

La actual campeona del mundo Maya Becerra se quedó con la medalla de plata, mientras que Dafne Quintero, a quien Becerra eliminó en semifinales, obtuvo el cuarto lugar.

Becerra fue derrotada en la final por la estonia Lisell Jaatma por marcador de 144-145, minutos antes había superado por 143-142 a Dafne Quintero, quien en la lucha por la medalla de bronce cayó por 145-148 frente a la estadounidense Alexis Ruiz.

México termina su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 con una medalla de oro, una plata y una de bronce por equipos (femenil), todas en arco compuesto. El arco recurvo (prueba olímpica) no ha respondido en lo que va de la temporada 2026.

En el Serial Copas del Mundo de Tiro con Arco continúa, ahora en Antalya, Turquía del 9 al 14 de junio en lo que será la tercera parada después de las de Puebla y Shanghái.