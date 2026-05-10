Oaxaca vence a Campeche en casa prestada

OUT EN SEGUNDA. La defensa de los Guerreros se comportó a la altura. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Guerreros de Oaxaca tuvo un ataque tempranero en el tercer y último juego de la serie ante Piratas de Campeche y, en casa prestada —el Estadio Alfredo Harp Helú—, logró un triunfo que lo coloca con marca de 12-9.

Oaxaca no puede jugar en casa debido a las remodelaciones de su estadio y pidió prestado el Harp Helú a Diablos Rojos, quienes están de gira en Puebla; sin embargo, lo defendieron como propio y vencieron 9-5 a Campeche, para inclinar la serie a su favor.

ATAQUE DEMOLEDOR DESDE EL ARRANQUE

Los “locales” no quisieron sorpresas y comenzaron su ataque desde la primera entrada. Juniel Querecuto dio la bienvenida al lanzador Linder Castro con doble al derecho, mientras que Alexi Amarista recibió base por bola, para que el designado Yariel González conectara vuelacerca por el derecho.

Pero el ataque guerrero continuó con cuadrangulares consecutivos, gracias a Mel Rojas, mientras que Aristides Aquino bateó sencillo al central y aprovechó un doble de Jorge Flores para mostrar piernas y llegar hasta la registradora, para el 0-5.

REACCIÓN VISITANTE QUE ACORTA DISTANCIA

La respuesta de los visitantes fue en la apertura de la segunda, con sencillo de Addison Russell, quien avanzó a segunda por hit de Cal Mitchell, y ambos fueron llevados a la registradora por doblete de Andrew Young, para el 2-5. Campeche anotó una más en la tercera, luego de que Connor Hollis recibiera base por golpe, llegara a segunda con imparable de Nick Martini y a tercera y home en dos jugadas de bola ocupada.

Oaxaca aumentó la ventaja en el cierre de la tercera con un jonrón solitario de Juan Santana ante el abridor Linder Castro, para el 3-6. Ya en el cuarto rollo, con Pablo Téllez en la lomita, Jorge Flores bateó doblete, avanzó a tercera por toque de sacrificio de Carlos Garzón y timbró tras fly de sacrificio de Yonathan Daza (3-7).

INTENTO DE REMONTADA Y RESPUESTA DEFINITIVA

En la apertura de la sexta, Piratas de Campeche tuvo una reacción que hizo que los pocos aficionados que realizaron el viaje a la Ciudad de México se ilusionaran. Andrew Stevenson se embasó tras sencillo al central y el siempre peligroso Félix Pérez, aún cojeando tras reponerse de una cirugía en el talón de Aquiles, conectó un tremendo bambinazo por el derecho, para el 5-7.

Pero los locales administrativos no dieron tregua y, en el cierre de ese mismo rollo, respondieron con dos más: Jorge Flores y Carlos Garzón, con elevado de sacrificio de Juniel Querecuto y sencillo de Alexi Amarista, respectivamente, para el 5-9 definitivo.

PRÓXIMAS SERIES EN EL CALENDARIO

Guerreros abrirá serie ante El Águila de Veracruz, mientras que Campeche regresará a casa para recibir a Leones de Yucatán.