Pumas vs América EN VIVO: horario, canal, pronóstico, cómo y dónde ver la Liga MX

Partido Pumas vs América en vivo Liga MX Foto: La Crónica

La intensidad de la Liguilla vuelve a encender la pasión del futbol mexicano con un nuevo episodio del Clásico Capitalino entre Pumas UNAM y Club América. Después de una serie marcada por la presión, las emociones y el desgaste físico, ambos equipos llegan al duelo definitivo con la obligación de responder en el momento más importante del torneo.

Pumas buscará aprovechar el respaldo de Ciudad Universitaria y el empuje de su afición para intentar dar el golpe ante un América que, pese a las dudas que arrastró en algunos lapsos del campeonato, sigue siendo uno de los planteles más poderosos y experimentados de la Liga MX. El encuentro promete convertirse en uno de los partidos más vibrantes de la fase final del Clausura 2026, con dos instituciones históricas jugándose el pase a las semifinales.

¿A qué hora juegan el Pumas vs América HOY?

El partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre Pumas y América se disputará este domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 19:15 horas.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pumas vs América?

Los aficionados podrán seguir el Clásico Capitalino a través de distintas señales de televisión abierta y plataformas de streaming, por ejemplo:

Canal 5 de Televisa.

de Televisa. Canal 7 de Tv Azteca.

de Tv Azteca. TUDN .

. Vix.

Alineaciones probables Pumas vs América

Pumas

Keylor Navas, Rodrigo López, Nathan Silva, Ruben Duarte, Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo, Juninho y Robert Morales.

América

Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Thiago Espinosa, Erick Sánchez, Rodrigo Dourado, Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Patricio Salas.

¿Cómo llegan el Pumas y América al partido?

La controversia alrededor del encuentro no giró únicamente en torno a los dos penales marcados. Durante la revisión médica de Sebastián Cáceres por el protocolo de conmoción cerebral, se generó un enredo con las modificaciones del América. En un inicio, Miguel Vázquez iba a abandonar el terreno de juego para darle ingreso a Thiago Espinosa; sin embargo, tras confirmarse la lesión del zaguero uruguayo, el auxiliar azulcrema Paulo Victor Gomes intervino para evitar que Vázquez saliera del campo, una situación que desató debate al finalizar el compromiso.

Después del silbatazo final, Pumas presentó una solicitud ante la Comisión Disciplinaria para investigar una presunta alineación indebida por parte del conjunto americanista, situación que podría haber derivado en una derrota administrativa para las Águilas. No obstante, la reclamación no prosperó y el episodio terminó alimentando aún más la discusión arbitral que ha rodeado la serie.

¡DOMINGO, LO DEJO TODO POR VER A PUMAS! 💙🐾🤩



No importa nada más. Hoy el corazón late al ritmo del Goya.

¡Que sea una noche mágica, Pumas! ⚽️✨#UnidosPorLaHistoria #PumasEsMiFelicidad @BancaMifel pic.twitter.com/q5U6HnPAFf — PUMAS (@PumasMX) May 10, 2026

Con este panorama, al conjunto fronterizo le alcanza con igualar el marcador global gracias a su mejor posición en la tabla, mientras que el equipo dirigido por André Jardine está obligado a buscar el triunfo en el Estadio Olímpico Universitario, una cancha que históricamente suele complicársele al América. Además, universitarios y azulcremas vuelven a encontrarse en una Liguilla, añadiendo un nuevo capítulo a la intensa rivalidad del Clásico Capitalino.