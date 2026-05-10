Pachuca pega en casa y avanza a semifinales: Valencia y Kenedy sellan la obra ante Toluca

DE CORBATA. Jesús Angulo (d) de Toluca disputa un balón con Oussama Idrissi de Pachuca este domingo, en un partido por los cuartos de final de la Liga MX entre Toluca y Pachuca. EFE/Felipe Gutiérrez (Felipe Gutiérrez/EFE)

Pachuca hizo valer su condición de local y su oficio en Liguilla. Con autoridad, el conjunto hidalguense se impuso 2-0 al Toluca y aseguró su boleto a las semifinales del Clausura, tras cerrar la serie con un contundente global de 3-0.

El encuentro comenzó con un Toluca obligado, presionando alto tras la desventaja sufrida en la ida. Sin embargo, fue el cuadro de casa el que encontró premio pronto. Al minuto 10, el ecuatoriano Enner Valencia mostró sangre fría desde los once pasos y definió con precisión para abrir el marcador.

Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, insistieron con intensidad, pero la contundencia volvió a ser su deuda. Intentos de Pavel Pérez y del argentino Nicolás Castro terminaron estrellándose en el poste, diluyendo cualquier posibilidad de volver al partido.

KENEDY SENTENCIA Y PACHUCA ADMINISTRA

En la segunda mitad, Pachuca mantuvo el orden táctico y apostó por el contragolpe. La apuesta rindió frutos apenas iniciado el complemento. Alexei Domínguez, recién ingresado, filtró un balón preciso para el brasileño Kenedy, quien definió con potencia de pierna derecha al minuto 48 para el 2-0 definitivo.

El tanto terminó por inclinar definitivamente la eliminatoria. Con el marcador en contra, Toluca se volcó al frente, pero sin claridad ni imaginación. La ausencia de su goleador, el portugués Paulinho, pesó en el momento clave.

El equipo dirigido por el argentino Esteban Solari mostró solidez defensiva, inteligencia para gestionar el ritmo del partido y madurez para manejar la ventaja, neutralizando cualquier embate rival.

PACHUCA, ENTRE LOS MEJORES CUATRO

Con este resultado, los Tuzos se convierten en el tercer semifinalista del torneo, acompañando a Guadalajara y Cruz Azul, que previamente dejaron en el camino a Tigres UANL y Atlas, respectivamente.

El último boleto a la antesala de la final se definirá entre Pumas UNAM y América, en un duelo que llega empatado 3-3. El desenlace marcará el camino:

Si Pumas avanza, enfrentará a Pachuca , mientras Guadalajara se medirá a Cruz Azul .

, mientras se medirá a . Si América se impone, chocará con el Rebaño, dejando a los Tuzos como rivales de los celestes.

Por lo pronto, Pachuca ya levantó la mano. Con orden, contundencia y experiencia, se instala como un serio candidato al título.