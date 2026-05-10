Pumas la libra: elimina al América tras fallo de Henry Martín

GOLAZO. Jordan Carrillo firmó el 3-0 al 23 tras una asistencia de Juninho, desatando la euforia en el Estadio Olímpico Universitario. (MarcoTulioGonzRod)

En una noche cargada de emociones, los Pumas de la UNAM sellaron su pase a semifinales del Clausura 2026 tras empatar 3-3 contra el América, en una serie que terminó 6-6 en el global, pero que favoreció a los universitarios por su mejor ubicación en la fase regular.

El momento clave del encuentro llegó en el minuto 87, cuando el mundialista Henry Martín tuvo en sus botines la clasificación azulcrema, pero falló un penal al estrellar el balón en el poste, sentencia que terminó por definir la eliminatoria en favor del conjunto auriazul.

Explosivo arranque universitario sacudió el Olímpico

Pumas salió con intensidad desbordante, decidido a imponer condiciones desde el silbatazo inicial, y en apenas 23 minutos puso contra las cuerdas a su acérrimo rival.

El español Rubén Duarte abrió el marcador al minuto 3 con un certero zurdazo en tiro de esquina; posteriormente, el brasileño Nathan Silva amplió la ventaja con un remate de cabeza al 13, y Jordan Carrillo firmó el 3-0 al 23 tras una asistencia de Juninho, desatando la euforia en el Estadio Olímpico Universitario.

América reaccionó y apretó la serie

Cuando parecía que el partido se inclinaba definitivamente, América encontró vida antes del descanso. Patricio Salas descontó al minuto 30 con un cabezazo en tiro de esquina, y al 40, Alejandro Zendejas convirtió desde el punto penal para acercar a las Águilas.

En el complemento, el conjunto azulcrema tomó el control del mediocampo y mantuvo a Pumas replegado, apostando al contragolpe.

La presión rindió frutos al 61, cuando Brian Rodríguez asistió a Zendejas, quien firmó su doblete con un remate de cabeza para el 3-3, igualando también la serie global 6-6.

El penal que cambió el destino

Con el empate global, Pumas tenía la ventaja por posición en la tabla, lo que obligaba al América a buscar el gol definitivo.

La oportunidad llegó en el minuto 87, cuando el árbitro marcó un penal a favor de las Águilas. Henry Martín, referente ofensivo y seleccionado nacional, tomó la responsabilidad, pero su disparo se estrelló dramáticamente en el poste, provocando la desilusión azulcrema y la explosión de júbilo auriazul.

Este error marcó el desenlace de una de las series más intensas del torneo.

Semifinales definidas: Pachuca, Chivas y Cruz Azul avanzan

Con este resultado, Pumas se medirá al Pachuca en semifinales, equipo que venció 2-0 a Toluca para sellar su pase con un global de 3-0, gracias a los goles de Enner Valencia y Kenedy.

Por su parte, en la otra llave, Chivas se enfrentará a Cruz Azul. El Guadalajara eliminó a Tigres con triunfo de 2-0, destacando el doblete de Santiago Sandoval, mientras que la Máquina avanzó tras vencer 1-0 al Atlas con anotación del argentino José Paradela, cerrando la serie 4-2.

La liguilla del Clausura 2026 entra en su fase definitiva, con Pumas como protagonista tras un golpe de autoridad ante su máximo rival y con la ilusión intacta de volver a la gloria.