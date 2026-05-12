Chivas vs Cruz Azul: precios y fechas de venta de los boletos para las semifinales del futbol mexicano

Chivas vs Cruz Azuk Roberto Alvarado, Carlos Rodríguez y Daniel Aguirre durante el partido entre entre la Máquina Celeste del Cruz Azul y las Chivas Rayadas del Guadalajara, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, celebrado en el estadio Cuauhtémoc. (Mireya Novo)

Dos de los equipos “Grandes” y más populares de México se enfrentan en una serie de liguilla que promete grandes emociones en busca de la gran final. Guadalajara logró venir de atrás para eliminar a los Tigres y seguir su camino rumbo al título a pesar de las múltiples bajas por convocados a Selección Mexicana. En frente, Cruz Azul ganó sus dos partidos de cuartos de final y está recuperando la memoria de la mano de Joel Huiqui como entrenador. Ahora, sueña con regresar a una final y ganar un título que lo acerque a Toluca y Guadalajara en la lista de máximos ganadores del balompié nacional.

Boletos para el Cruz Azul vs Fechas: ¿Cómo y dónde comprar para la semifinal de Liga MX?

El primer partido se disputará en la cancha del Estadio Banorte y será el último que se dispute aquí pase la que pase. La FIFA tomará control del inmueble previo a la inauguración de la Copa del Mundo y este será el partido final. Se espera un lleno del ‘Coloso de Santa Úrsula’ con ambas aficiones expectantes por este partido en la capital que se disputará el miércoles 13 de mayo a las 20:00 horas con entradas disponibles en Fanki.

Preventa Soy Celeste: Desde las 19:00 horas hasta las 13:00 horas del martes 12 de mayo (para quienes asistieron al partido de Cruz Azul vs Atlas de Cuartos de final)

Preventa Pase Azul: Martes 12 de mayo (14:00 - 17:00 horas)

Venta general: Martes 12 de mayo (18:00 horas)

Precios del Cruz Azul vs Chivas | Semifinal de ida:

Alto Norte: 500 pesos

Alto Lateral: 600 pesos

Alto Sur: 600 pesos

300 Preferente: 750 pesos

300 cabecera: 750 pesos

300 Lateral: 850 pesos

100 cabecera: 950 pesos

100 Plus Norte: 1,250 pesos

100 Plus Sur: 1,250 pesos

200 Platea: 1,800 pesos

Palcos Club: 3,250 pesos

Chivas vs Cruz Azul: precios y boletos para el partido de vuelta

Por su parte, Guadalajara puso la venta de entradas desde este domingo 10 de mayo para los ‘Chivabonados’ y que se mantiene vigente hasta las 17:00 horas de este martes 12 de mayo en el sitio oficial de Boletomóvil.

Venta general: martes 12 de mayo (18:30 horas)

No obstante, ten en cuenta que, si quieres boletos para este partido, el recinto será el El Estadio Jalisco y no el Akron, ya que, al igual que el Estadio Banorte, será una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo de este año, por lo que deberás tener esto en cuenta:

Zona Alta Norte

Zona Alta Sur

Zona Alta Poniente

Zona Alta Oriente

Zona especial Poniente

Zona especial Oriente

Asientos VIP

Palcos

Zona Premier

*Precios por confirmar