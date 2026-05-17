Aaron Rai se corona en el PGA Championship y firma el mayor triunfo de su carrera

UN GRAN LOGRO. El inglés Aaron Rai se impone y demuestra su calidad a la élite del golf mundial. EFE/EPA/STEVE FALK (STEVE FALK/EFE)

El inglés Aaron Rai vivió este domingo la cima de su carrera profesional al proclamarse campeón del PGA Championship, el segundo ‘major’ de la temporada, luego de firmar una sobresaliente tarjeta final de 65 golpes (-5) para un acumulado de nueve bajo par. Con este resultado, el europeo no solo alcanzó su primer título de Grand Slam, sino que consolidó su nombre dentro de la élite mundial del golf.

La victoria de Rai se construyó a base de consistencia y temple en los momentos clave. A lo largo de la última ronda, el británico mantuvo un ritmo sólido, evitando errores y capitalizando oportunidades con un juego preciso desde el tee hasta el green. Su desempeño dominical fue determinante para despegarse de sus perseguidores y asegurar una diferencia clara en el tablero final.

RAHM ACECHA, PERO SE QUEDA CORTO

El español Jon Rahm, uno de los jugadores más consistentes del circuito en los últimos años, firmó una actuación destacada al terminar como subcampeón, a tres golpes del campeón. Durante gran parte de la jornada final, Rahm se mantuvo en la pelea directa por el liderato, generando presión constante sobre Rai y el resto del grupo puntero.

Sin embargo, pese a su empuje y experiencia en escenarios de alta exigencia, el vasco no logró concretar la remontada. Aun así, este resultado representa su mejor actuación histórica en el PGA Championship, torneo que hasta ahora se le había resistido dentro de su brillante palmarés. Cabe recordar que se trata del único ‘major’ que todavía no ha sido conquistado por un golfista español.

UN TRIUNFO QUE REDEFINE LA CARRERA DE RAI

Para Aaron Rai, este título marca un antes y un después. Aunque ya contaba con victorias en el circuito europeo y experiencia en torneos importantes, nunca había logrado imponerse en un ‘major’. Su actuación en este PGA Championship refleja una madurez competitiva notable, así como una evolución técnica que lo posiciona como una nueva figura a seguir en el golf internacional.

El británico destacó especialmente por su capacidad para mantenerse concentrado bajo presión. En un torneo donde las condiciones del campo exigieron precisión milimétrica y fortaleza mental, Rai respondió con una ejecución casi impecable, evitando los altibajos que suelen marcar la diferencia en este tipo de competiciones.

EL PGA CHAMPIONSHIP Y SU PESO HISTÓRICO

El PGA Championship es uno de los cuatro torneos grandes del golf mundial, junto al Masters de Augusta, el US Open y The Open Championship. Ganarlo supone ingresar en un grupo selecto de campeones que han dejado huella en la historia del deporte, y para Rai significa su consagración definitiva en la escena internacional.

Por otro lado, la actuación de Jon Rahm mantiene vigente la expectativa de ver a un español completar el póker de ‘majors’, una hazaña que sigue siendo esquiva para el golf nacional. Su rendimiento, sin embargo, ratifica su lugar entre los mejores del mundo y lo mantiene como candidato permanente en cualquier torneo de máxima categoría.

Con este desenlace, el PGA Championship deja una narrativa clara: la irrupción de un nuevo campeón con hambre de gloria y la confirmación de figuras consolidadas que siguen compitiendo al más alto nivel. Aaron Rai ya es parte de la historia grande del golf y su victoria promete ser solo el inicio de una etapa aún más brillante.