Irene Guerrero guía al América a la gloria en el Clausura de la Liga MX Femenil

GOLEADORA. Desde el silbatazo inicial, el América mostró una postura ofensiva, liderada por la inteligencia de Irene Guerrero. (Adrian Macias/Adrian Macias)

La española Irene Guerrero se vistió de heroína este domingo al marcar el gol que abrió el camino hacia el campeonato para el Club América, que derrotó con contundencia 3-0 al Monterrey en la final de vuelta del Clausura de la Liga MX Femenil, sellando así un marcador global de 3-1.

El conjunto azulcrema, dirigido por el técnico español Ángel Villacampa, firmó una actuación dominante en casa para revertir la desventaja de la ida (1-0) y consagrarse como uno de los equipos más sólidos del futbol femenino mexicano. Geyse Da Silva y Scarlett Camberos, esta última desde el punto penal, completaron la obra.

Dominio azulcrema y errores clave de Rayadas

Desde el silbatazo inicial, el América mostró una postura ofensiva, liderado por la intensidad de Geyse y la inteligencia de Irene Guerrero, ante un Monterrey que optó por replegarse y apostar al contragolpe.

Las Águilas avisaron pronto con un cabezazo de Montserrat Saldívar al minuto 8, que terminó en gol, pero fue anulado por una falta previa de Geyse. Más tarde, al 38, la brasileña volvió a generar peligro con una jugada individual que terminó con un disparo apenas por encima del travesaño.

El momento clave llegó al minuto 44, cuando un centro al área provocó la desatención de la zaga regiomontana. La costarricense Valeria del Campo incomodó a la guardameta Paola Manrique, quien no logró controlar el balón, dejando la mesa servida para que Irene Guerrero empujara el esférico al fondo de la red.

Sentencia americanista y coronación

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. Al minuto 51, una jugada prácticamente idéntica al primer gol derivó en el 2-0: nuevo centro, error en el despeje de Del Campo, rebote mal controlado por Manrique y aparición oportuna de Geyse Da Silva, quien no perdonó.

Los errores defensivos resultaron inusuales para un Monterrey que presumió la mejor zaga del torneo regular, con apenas ocho goles recibidos en 17 partidos, pero que en la final pagó caro sus desatenciones.

La goleada se consumó al minuto 80, cuando una falta dentro del área sobre Geyse fue sancionada como penalti. Scarlett Camberos ejecutó con precisión hacia la derecha de la portera para decretar el definitivo 3-0 y desatar la celebración americanista.

América reafirma su grandeza; Monterrey sigue en la élite

Con este triunfo, el América conquista su tercer título de liga en ocho finales disputadas, consolidándose como uno de los equipos protagonistas del futbol femenil mexicano en la era reciente.

Por su parte, el Monterrey, pese a la derrota, se mantiene como el segundo club más ganador de la Liga MX Femenil con cuatro campeonatos, solo por detrás de Tigres UANL, máximo dominador histórico con siete títulos.

La figura de Irene Guerrero, junto al poder ofensivo de Geyse Da Silva, quedará marcada como clave en una final donde América mostró carácter, contundencia y ambición para levantar el trofeo.