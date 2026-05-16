José de Jesús ‘El Camarón’ Rodríguez se mete al Top 5 en el Abierto de Perú

Diners Club Perú Open. José de Jesús ‘El Camarón’ Rodríguez continuó escalando sitios por tercer día consecutivo en Los Inkas Golf Club. (Foto especial)

El mexicano José de Jesús ‘El Camarón’ Rodríguez se mantuvo como el mejor latinoamericano en el torneo Diners Club Perú Open con una ronda de 68 (-4) que le permitió avanzar del octavo lugar a un empate por el quinto con un total de -15 golpes de cara a la ronda final en Los Inkas Golf Club.

Rodríguez se localiza a cuatro golpes de distancia del líder estadounidense Patrick Flavin que con ronda de 65 lleva un total de 197 (-19).

Como segundo mejor latino también se mantuvo el mexicano Omar Morales, que anotó cuatro birdies en los últimos seis hoyos para un 68 que lo dejó empatado en el puesto 13 con -12.

El costarricense Luis Gagne, con una sólida ronda de 66, y el argentino Nelson Ledesma, con un 68, igualan en la casilla 18.

“Jugué muy bien”, dijo Rodríguez, quien en su recorrido hizo cinco birdies por un bogey. “Le estuve dando bien a la bola, todo es cuestión de paciencia”.

José de Jesús Rodríguez se prometió, “vamos a tratar de dar lo mejor”, al referirse a la ronda final del domingo.

Patrick Flavin, número uno del PGA Tour Américas, que viene de ganar el torneo anterior de la gira en Córdoba, Argentina, hizo 65 golpes por segundo día consecutivo para avanzar de un empate por el tercer lugar al liderato en solitario.

Con un total de 197 (-19), Flavin terminó la jornada con dos golpes de ventaja sobre Dawson Armstrong (Estados Unidos), otro que anotó 65 este sábado para llegar a -17.

Walker Lee y Joshua Lee comparten la tercera posición con 200 (-16), los estadounidenses presionarán para la ronda final a Flavin.