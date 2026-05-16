Diablos Rojos gana con Grand Slam de Canó

BATERÍA. Los peloteros de Diablos respondieron a la hora requerida. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Cuando Tigres de Quintana Roo se acercó a una carrera de Diablos Rojos del México, en la sexta entrada, el exligamayorista Robinson Canó demostró que aún tiene mucho brillo y conectó un kilométrico Grand Slam, para asegurar no solo el triunfo, sino la serie para los escarlatas.

Canó aprovechó el pitcheo alto de José Albertos y consiguió el vuelacercas por el central para empujar a José Marmolejos, Juan Gamboa y Carlos Sepúlveda, y con ello afianzó la victoria, 4-10, con tres entradas por jugar.

Los escarlatas sumaron su segundo triunfo consecutivo (7-10) luego de seis descalabros al hilo, para dejar una marca de 14-12, mientras que Tigres se quedó con 11-15.

Zarpazo inicial

La carrera de la quiniela vino por parte de los visitantes en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital mexicana, cuando Alexis Wilson bateó doble por el central, avanzó a tercera con toque de sacrificio de Cristopher Gastélum y anotó con un toque más, por parte de Miles Simington.

Pero la alegría duró poco para ‘el equipo que nació campeón’, pues el México respondió en ese mismo rollo con una aplastante ofensiva. Juan Gamboa recibió base por bola, Carlos Sepúlveda conectó sencillo por el derecho, Robinson Canó bateó doblete por el derecho, Jon Singleton se embasó con error del parador en corto, Julián Ornelas dio hit por primera, Carlos Pérez impactó por el derecho y José Marmolejos cerró con un hit más por el central, para que entraran cinco carreras.

Tímida reacción

Los felinos respondieron con una carrera en el cuarto rollo, con batazo de cuatro esquinas de Troy Viola; y dos más en la sexta, Phil Ervin y JJ Matijevic, ambos impulsados por doble de Viola, quien fue lo más destacado de la ofensiva de Quintana Roo.

Con el encuentro 4-5, Diablos vino al bate para cerrar el sexto inning y simplemente fue contundente. De nueva cuenta recetaron cinco carreras, con el Grand Slam de Robinson Canó ante el lanzamiento de José Albertos, y una más de Maikel Franco, impulsado por Carlos Pérez, para el 4-10.

Pero las emociones no terminaron, pues en la apertura de la octava, con Stephen Nogosek en la lomita de los pingos, Tigres tuvo una reacción de tres carreras, con Diosel Arias, Phil Ervin y Troy Viola timbrando tras doblete de Manuel Boscán, para el 7-10.

Ya en la novena, Tigres puso en base a Miles Simington y parecía que vendría una reacción con dos outs, pero el umpire marcó el tercer strike a Phil Ervin, a pesar de que la pelota casi rozó el home plate. Ya sin retos para que se revisara la jugada, Diablos Rojos del México consiguió el triunfo para asegurar la serie 2-0. Este domingo se jugará el tercero, a las 14:00 horas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Tigres 0 0 1 1 0 2 0 3 0 7 11 2

Diablos 0 0 5 0 0 5 0 0 X 10 11 0