Barcelona vs. Real Betis EN VIVO: horario, canal, pronóstico, cómo y dónde ver LaLiga

Partido Barcelona vs. Real Betis en vivo Especial

En la recta final de LaLiga, hay partidos que trascienden más allá de los tres puntos. El choque entre el FC Barcelona y el Real Betis promete intensidad, momentos estratégicos y mucho en juego, tanto en la parte alta como en la lucha por puestos europeos.

¿En qué horario se juega el Barcelona vs Real Betis? | LaLiga

El esperado Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid CF correspondiente a la Jornada 37 de LaLiga se disputará este domingo 17 de mayo de 2026.

El encuentro tendrá como sede el Spotify Camp Nou, Barcelona, España en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué canal ver EN VIVO el Barcelona vs Real Betis?

El Clásico español podrá seguirse completamente en vivo tanto por televisión de paga por las siguientes plataformas de streaming:

Sky Sports en México

Posibles alineaciones Barcelona vs Real Betis

Joan García, Cancelo, Gerard Martín, Eric García, Koundé, Pedri, Gavi, Bernal, Fermín, Raphinha y Lewandowski.

Betis

Álvaro Valles, Firpo, Valentín Gómez, Natan, Bellerín, Deossa, Amrabat, Fidalgo, Antony, Lo Celso y Abde.