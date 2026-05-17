Diablos Rojos barre la serie ante Tigres de Quintana Roo

CON BASE EN TOLETAZOS. Triunfo clave en la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Diablos Rojos del México encontró en la serie ante sus archirrivales Tigres de Quintana Roo el bálsamo que necesitaba para regresar a los primeros puestos de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), al barrerlos en los tres encuentros disputados en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la capital mexicana.

Los escarlatas sacaron la escoba y se impusieron 7-15 en el tercero y último duelo, luego de un rally de cinco carreras en la primera entrada y otro en la octava. Con este resultado, Diablos logró una marca de 15-12, mientras que Tigres cayó al penúltimo sitio, con récord de 11-16.

RALLY TEMPRANERO MARCA EL RUMBO

La fiesta roja comenzó con el exligamayorista Robinson Canó, quien conectó hit por el jardín izquierdo; Jon Singleton recibió base por bola; Maikel Franco bateó sencillo detrás del parador en corto y Julián Ornelas recibió base por bola, para impulsar la carrera de la quiniela.

Carlos Pérez trajo dos más a la registradora con doblete y Marmolejos anotó tras un error del jardinero central, Miles Simington, quien tiró a la loma cuando el corredor escarlata avanzaba a tercera.

GOLPES DECISIVOS EN LA PRIMERA ENTRADA

Finalmente, la quinta carrera se produjo con pisa y corre de Pérez, tras un elevado de sacrificio de José Marmolejos.

Luego del errático inicio de Brady Tedesco en la loma, Tigres colocó a Michele Vassalotti, quien colgó tres ceros consecutivos y apagó los bates rojos. Sin embargo, el mánager Héctor Estrada decidió retirarlo y mandar a Vicente Valenzuela para cerrar la quinta entrada. Los bicampeones no desaprovecharon la oportunidad y anotaron una más: Jon Singleton recibió base por bolas, avanzó a segunda con sencillo de Maikel Franco, llegó a tercera por roletazo de Julián Ornelas y finalmente pisó home con hit de Carlos Pérez.

REACCIÓN FELINA Y RESPUESTA ESCARLATA

Tigres de Quintana Roo apareció en la pizarra hasta la sexta entrada. Diego Madero recibió base por bolas, llegó a tercera con doblete de Troy Viola y timbró con sencillo de Phil Ervin. Viola anotó con el mismo batazo, para las dos primeras carreras de los felinos.

Pero Diablos no concedió tregua y, en el cierre de ese mismo rollo, con Enrique Castillo en la loma, retomó la amplia ventaja. Barreto y Juan Gamboa recibieron base por bolas; posteriormente, Castillo realizó un mal lanzamiento a segunda base, la pelota se internó en el jardín y Barreto anotó. Gamboa fue remolcado por sencillo de Robinson Canó para colocar el marcador 2-8.

OCTAVA EXPLOSIVA ASEGURA LA PIZARRA FINAL

Los bengalíes intentaron reaccionar con dos carreras en la octava entrada —anotadas por Diego Madero y Troy Viola— más producto del deficiente bullpen de Diablos, que otorgó bases por bolas, que por méritos ofensivos; sin embargo, la ofensiva roja dejó claro que iba por la barrida al destaparse con siete carreras en el cierre de ese mismo inning.

Fue un auténtico desfile de peloteros: Gamboa, Gutiérrez, Singleton, Franco, Ornelas, Pérez y Marmolejos pisaron el plato en un espectáculo que evidenció no solo al bullpen de Quintana Roo, sino también su deficiente manejo.

CIERRE DECOROSO Y PRÓXIMOS COMPROMISOS

Para hacer la pizarra más decorosa, Tigres anotó tres carreras en la novena entrada, gracias a un doblete productor de Carlos Urías, que impulsó a Aldo Flores, y a un cuadrangular de Diego Madero, quien se llevó por delante al propio Urías.

Tigres viajará a León para enfrentar a Bravos este lunes por la noche, mientras que Diablos recibirá a Guerreros (16-10) en la capital mexicana.