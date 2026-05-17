Pumas vs. Pachuca EN VIVO: horario, canal, pronóstico, cómo y dónde ver la Liga MX

Partido Pumas vs Pachuca en vivo hoy Foto: La Crónica

Esta noche, un capítulo más del futbol mexicano se escribirá gracias a un duelo entre dos colosos del balompie. La vuelta de la semifinal entre Pumas y Pachuca llega con esa energía de dos equipos con estilos distintos, pero con el mismo objetivo, sellar su pase a la gran final del Clausura 2026.

Ciudad Universitaria será el escenario donde se escriba el desenlace de esta serie que mantiene a la afición al filo del asiento.

Previa y pronóstico Pumas vs FC Juárez | Partido de la Liga MX

Pachuca llega a Ciudad Universitaria con una ligera ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida, dejando a Pumas con la obligación de remontar la serie. El conjunto universitario buscará hacer valer su condición de local y su mejor ubicación en la tabla para meterse a la final, frente a un equipo dirigido por Solari que además enfrentará la sensible ausencia de su defensa central Bauermann.

Cabe recordar que, si el marcador global termina igualado, serán los Pumas quienes avancen gracias a su mejor posición en la clasificación.

¿A qué hora juegan Pumas vs Pachuca hoy?

El silbatazo inicial está programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pumas vs Pachuca?

La transmisión en vivo del encuentro estará disponible a través de los siguientes medios:

Canal 5

TUDN

ViX Premium

Alineaciones probables Pumas vs Pachuca

Pachuca: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Brian García, Carlos Sánchez, Víctor Guzmán, Christian Rivera, Elías Montiel, Enner Valencia, Oussama Idrissi y Robert Nunes.

Pumas: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Tony Leone, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Pedro Vite y Robert Morales.

Pronóstico Pumas vs Pachuca

Los duelos entre ambos equipos suelen ser bastante equilibrados, pero en este torneo el conjunto universitario ha mostrado un nivel claramente superior, lo que lo coloca como el principal candidato para avanzar a la final.

En ese sentido, todo apunta a que el equipo dirigido por Efraín Juárez aprovechará la localía para imponer condiciones, especialmente después de lo aprendido en su serie frente al Club América. La intención será resolver el partido desde los primeros minutos y evitar cualquier exceso de confianza en el cierre.

Pronóstico: Pumas 2-1 Pachuca