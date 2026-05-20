Aaron Rodgers confirma que la temporada 2026 con Pittsburgh será su última en la NFL

Aaron Rodgers El mariscal de campo aclaró los rumores sobre su futuro en la NFL luego de renovar un año más con los 'Steelers'.

El fin de una era está cerca de llegar en la NFL con el retiro de Aaron Rodgers. El cuatro veces MVP de la liga confirmó este miércoles será la última de su carrera. “Esto es todo”, afirmó el mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, que está a punto de jugar su temporada 22 y que además ha sido parte de los Green Bay Packers y de los New York Jets.

Aaron Rodgers se retirará de la NFL después de la temporada 2026

Durante una conferencia de prensa el día de hoy, el quarterback de 42 años fue cuestionado sobre si será su última temporada en la liga. “Sí, esto es todo” declaró el jugador de los Steelers, que hace apenas unos días firmó un contrato de un año por 22 millones de dólares.

Los rumores del retiro de Aaron Rodgers han rondado desde el 2023, cuando una lesión en el tendón de Aquiles lo dejó fuera de lo que era su primera temporada con los New York Jets en el partido de la semana uno ante los Buffalo Bills.

Para esta temporada, Rodgers se reunirá con Mike McCarthy, quien tomó el puesto de entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers tras la salida de Mike Tomlin. Ambos coincidieron en los Green Bay Packers durante múltiples temporadas, incluida la del 2010, cuando ganaron el Super Bowl XLV en la cancha del AT&T Stadium.

Durante su trayectoria, Rodgers se ha consolidado como uno de los más talentosos en jugar la posición de mariscal de campo con cuatro premios de Jugador más valioso, 4 veces primer equipo all-pro, más de 520 pases de anotación, más de 66 mil yardas, entre otras estadísticas.

Ahora, se espera que la temporada final de Rodgers también sirva como transición para Drew Allar, novato de Pen State que fue drafteado por Pittsburgh en el Draft de este 2026. El equipo apostará por desarrollarlo en la banca durante su primer año detrás de un veterano como parte de su estrategia a medio y largo plazo.

Los Steelers estarán debutando esta temporada cuando reciban a los Atlanta Falcons el próximo domingo 13 de septiembre.