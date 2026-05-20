En Monterrey se jugará el partido 1,000 en la historia de los Mundiales de Futbol

La cita es el 20 de junio. El Estadio BBVA de Monterrey tendrá el privilegio de albergar el partido 1,000 en la historia de la Copas del Mundo FIFA. (Foto especial)

El Mundial de Futbol 2026 está a la vuelta de la esquina y este miércoles 20 de mayo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, publicó en su cuenta de Instagram que el 20 de junio en Monterrey será un ¡Día histórico! Porque se celebrará el partido número 1,000 en la historia de los mundiales. El recinto será el Estadio BBVA, popularmente conocido como el ‘Gigante de Acero’.

“El día 20 de junio se va a celebrar un partido histórico en Monterrey, el partido número mil de la historia de los mundiales. Túnez vs Japón, partido número mil; va a ser una fiesta total como todos los partidos aquí en Monterrey. ¡Abrazo a todos!”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA en su cuenta de Instagram.

La ciudad de Monterrey será una de las sedes mexicanas de la Copa del Mundo FIFA 2026 y recibirá varios encuentros, tanto de fase de grupos como de eliminación directa.

¿Qué día del Mundial 2026 será histórico en Monterrey?

Además del choque entre Túnez y Japón, Monterrey albergará otros compromisos dentro del calendario mundialista. El primero de ellos será el duelo entre Suecia y Túnez, programado para el domingo 14 de junio de 2026, como parte del Grupo F.

Después llegará el histórico Túnez contra Japón, el encuentro número mil en la historia de las Copas del Mundo. Más adelante, Sudáfrica enfrentará a Corea el miércoles 24 de junio dentro del Grupo A.

En la fase de eliminación directa Monterrey albergará el partido de dieciseisavos de final. Ese compromiso reunirá al líder del Grupo F frente al segundo lugar del Grupo C el lunes 29 de junio.

Los cuatro partidos de la Copa del Mundo FIFA 2026:

-Domingo 14/Junio: Suecia vs. Túnez

-Sábado 20/Junio: Japón vs. Túnez

-Miércoles 24/Junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur

-Lunes 29/Junio: 1F vs. 2C (Dieciseisavos de final)