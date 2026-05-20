Jhonatan Narváez suma su tercera victoria en el Giro al dominar la 11ª etapa

Giro de Italia, etapa 11. El ecuatoriano Jhonatan Narváez del UAE logra en Chiavari su tercera victoria en este Giro. (@Girodeita)

Un enorme Jhonatan Narváez sumó para Ecuador una alegría más al ganar la 11ª etapa del Giro de Italia y la tercera en lo que va de la competencia. Esta vez privó a Enric Mas de una victoria que buscó con insistencia en el trazado disputado entre Porcari y Chiavari de 195 km.

El balear del Movistar Team fue soltando en las subidas a todos sus compañeros de aventura menos al ecuatoriano del UAE, en estado de gracia, que remataba al sprint su tercera victoria en esta corsa rosa. Un botín espectacular.

Ambos formaban parte de la fuga, que se hizo en varios tiempos con hasta 17 corredores, y que se fue seleccionando con el paso de los puertos y con un Enric Mas protagonista con sus ataques. En la última subida del día, en Cogorno (4,6 km al 6,7%), el líder del Movistar lanzó dos hachazos para soltar a Diego Ulissi. Aleksandr Vlasov, Ludovico Crescioli y un Chris Harper que se resistió. Pero Narváez -el peor rival posible- aguantaba soldado a su rueda y ambos coronaron (-13 km) con 20″ de ventaja.

Narváez (El Playón de San Francisco, 29 años) lució por tercera vez con los brazos en alto la bandera de su país que adorna su pecho, ganando la partida por velocidad a Enric Mas, a quien superó con autoridad en la recta de meta. Tres etapas en 11 jornadas es un botín impensable para cualquier corredor. En total en el Giro suma cinco en tres ediciones (ganó 1 en 2024 y 1 en 2020).

En esta ocasión Narváez firmó la hazaña “con inteligencia y piernas” con un tiempo de 4h.33.45, el mismo que Mas, frustrado en su intento después de haber sido protagonista en la formación y desarrollo de la fuga del día.

A 11″ cruzaron la meta Ulissi, Harper y Vlasov, después lo hicieron desperdigados otros integrantes de la escapada (Scaroni, Crescioli, Barguil...) y a 3´24″ el pelotón de favoritos con un Afonso Eulálio que mantiene la maglia rosa un día más, con Vingegaard a 27″.

La 12ª etapa del jueves se correrá entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km, con dos puertos de 3ª categoría, un repecho de 600 metros al 7,2% cerca de meta, y final en ligero ascenso. Un trazado que abre la posible victoria a muchos perfiles de ciclistas.