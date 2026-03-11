¡After Dark Tour regresa a CDMX este 2026! Nike confirma el 21k nocturno para mujeres en México

After Dark Tour 2026 La capital del país tendrá un 21k nocturno femenil organizado por Nike por segundo año consecutivo .

¡Atención mujeres runners! Una de las carreras más esperadas del año estará de regreso este 2026 con el After Dark Tour de Nike. La marca deportiva estadounidense confirmó oficialmente que la Ciudad de México será una de las 7 ciudades en las que se estará realizando este medio maratón especial y exclusivo para mujeres esto es lo que tienes que saber.

¿Cuándo será el After Dark Tour 2026 en CDMX?

Después de varias semanas de espera, Nike Running confirmó a través de un video en redes sociales el After Dark Tpur de 2026. Para este año, las ciudades seleccionadas son:

Shanghái

Sydney

Londres

Ciudad de México

Los Ángeles

Mumbai

Manila

Las fechas todavía están por confirmarse, pero el sitio oficial de Nike señala que se correrá durante el otoño de este año, a diferencia de 2025 cuando fue en verano durante el mes de junio.

¿Qué es el After Dark Tour de Nike?

Se trata de una carrera especial organizada por la empresa deportiva estadounidense exclusivamente para mujeres donde se corre medio maratón (21k) en la noche. La ruta está marcada por luces neón, letreros con mensajes motivadores y música. Esta serie comenzó el 2025 y se convirtió rápidamente en un fenómeno global para las corredoras debido a su espectacular realización y emotividad.

También, Nike innovó el año pasado con una medalla especial y diferente a los distintivos tradicionales. Al llegar a la meta, cada mujer recibía un accesorio especial con la palomita distintiva de la marca en una agujeta que funciona también como joyería.

En el 2025, la Ciudad de México ya fue participe de esta serie de carreras especiales. La ruta consistió en un recorrido desafiante por Ciudad Universitaria repleto de columpios que terminó en la pista olímpica del estadio. Además, la lluvia y el ambiente de la porra le dieron un toque épico que la hicieron una de las mejores carreras del año.

¿Cuándo y dónde inscribirse para el After Dark Tour 2026 en México?

Para poder realizar tu inscripción, deberás visitar el sitio oficial del After Dark Tour de Nike. Ahí, deberás ingresar tu correo electrónico para recibir una notificación en cuanto se defina la fecha, ruta y proceso de inscripción.

Recuerda que la CDMX se ha convertido en el epicentro runner de nuestro país y que las inscripciones se han convertido en un objeto de deseo para la comunidad de personas corredoras, tal como ocurrió con el Medio Maratón de la Ciudad de México hace unas semanas,