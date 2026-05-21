La IA en el Ajedrez (1)

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La inteligencia artificial ha transformado por completo la forma en que los grandes maestros (GMs) se preparan para jugar al ajedrez. Antes, los jugadores estudiaban con libros, revistas y practicaban con amigos o entrenadores. Todo era más lento y dependía mucho de la memoria y el esfuerzo manual.

En 1997, la computadora Deep Blue venció a Garry Kasparov y marcó el comienzo de una nueva época. Pero el gran cambio llegó en 2017 con AlphaZero, un programa de Google DeepMind. Este motor aprendió a jugar solo, jugando millones de partidas contra sí mismo. Descubrió ideas nuevas y sorprendentes que los humanos no habían visto antes, como sacrificios de piezas a largo plazo o ataques agresivos con peones.

CUALQUIER GM PUEDE ENTRENAR COMO NUNCA ANTES

Hoy, los grandes maestros usan motores como Stockfish y Leela Chess Zero todos los días. Analizan aperturas durante horas, buscan movimientos nuevos que puedan sorprender al rival y estudian posiciones difíciles. Plataformas como Lichess y Chess.com facilitan este trabajo: permiten ver millones de partidas, comprobar errores al instante y practicar finales específicos.

Magnus Carlsen, uno de los mejor jugadores del mundo y quizá de la historia, ha dicho que estos programas le han ayudado a entender mejor el juego y a mejorar más rápido. Gracias a la IA, cualquier GM puede entrenar como nunca antes.

Sin embargo, también hay un problema: como todos tienen acceso a los mismos motores, las aperturas se vuelven muy iguales y terminan en tablas con más frecuencia. Por eso, los jugadores deben ser más creativos y buscar ideas fuera de lo “perfecto” que dice la máquina.

En resumen, la IA ha hecho la preparación más científica, rápida y profunda. Ha subido el nivel general del ajedrez, pero también obliga a los humanos a ser más inteligentes para destacar.

La siguiente apertura da una idea de la dificultad y la profundidad que se puede alcanzar.

GAMBITO DE DAMA ACEPTADO

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 c5!? 4.d5 (La mejor jugada. ¿Qué puede salir mal? Sin una buena preparación más vale escoger 4.Cf3 cxd4 5.Dxd4 Dxd4 6.Cxd4)

4….Cf6 5.Cc3

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5….b5!? (Las blancas esperaban 5….e6 6.Axc4 exd5 7.exd5 y todo está en calma. En cambio ahora, sin una preparación adecuada, pueden perder en pocas jugadas. Efectuar la jugada correcta es prácticamente imposible sin conocimientos previos. Las negras amenazan ….b4)

6.Af4!! (Las alternativas 6.e5 b4 o 6.Cf3 b4 no causan dificultades para las negras, mientras que 6.Cxb5 Da5+ 7.Cc3 Cxe4 8.Df3 Cd6 les resulta muy cómodo)

6….g5!! (Otra sorpresa mayúscula. Pierde en seguida 6….b4 7.Cb5 porque no hay jaque en a5, así que primero hay que desviar al alfil)

7.Axg5 b4 8.Axf6 (Obligado para no perder el peón de e4)

8….gxf6 9.Ca4 (Esto es mejor que 9.Cce2, pero también es muy difícil determinarlo en una partida en vivo. Lo que sigue es muy complicado)

9….De7 10.Dc2 f5 11.0-0-0 b3 12.axb3 cxb3 13.Dd2 fxe4 14.d6 De6 15.Cxc5 Ah6! Y las negras sobreviven a su aventurado experimento.