Antonelli firma póquer en Canadá y sacude el Mundial; Checo abandona

Formula One Grand Prix of Canada - Race Andrea Kimi Antonelli, con madera de Campeón. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sigue deslumbrando en la Fórmula Uno 2026. Con apenas 19 años, firmó su cuarto triunfo consecutivo al ganar el Gran Premio de Canadá, quinta prueba del calendario, disputado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. El joven piloto no solo consolidó su liderato del campeonato, sino que también confirmó su condición de gran favorito al título.

En una carrera intensa, Antonelli superó a dos de los mayores referentes de la parrilla: el británico Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón del mundo, y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien suma cuatro coronas. Con este resultado, el italiano amplía su ventaja al frente del Mundial y mantiene una racha que ha sacudido el orden establecido en la categoría.

DOMINIO JUVENIL Y GOLPE DE AUTORIDAD

Antonelli, originario de Bolonia, ya había hecho historia semanas atrás al convertirse en el líder más joven de la Fórmula 1, tras sus triunfos en China, Japón y Miami. En Canadá completó su particular “póquer” con una actuación sólida, resistiendo la presión en los momentos clave.

Su compañero de equipo, el británico George Russell, había salido desde la ‘pole position’, pero abandonó en la vuelta 28 cuando lideraba la carrera, debido a problemas mecánicos. Ese incidente dejó el camino libre para Antonelli, quien supo gestionar la ventaja hasta cruzar la meta sin sobresaltos.

El podio reflejó un contraste generacional: la juventud emergente del italiano frente a la experiencia de Hamilton y Verstappen. Para el británico, fue su mejor resultado desde que compite con Ferrari, mientras que el neerlandés logró su primer podio de la temporada.

INCIDENTES, ABANDONOS Y SORPRESAS

La carrera estuvo marcada por múltiples abandonos. Entre ellos, destacó el del mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac), quien tuvo que retirarse en la vuelta 43 tras romper el eje delantero derecho de su monoplaza. Su salida representó un duro golpe en un fin de semana complicado, en el que buscaba recuperar terreno en el campeonato.

También abandonaron el español Fernando Alonso (Aston Martin), por problemas en el asiento, y el británico Lando Norris (McLaren), por fallas mecánicas. El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue una de las revelaciones, al finalizar en un destacado sexto lugar, el mejor resultado de su carrera en la F1.

En contraste, el español Carlos Sainz (Williams) terminó noveno en una competencia difícil, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ocupó la cuarta posición, quedándose a un paso del podio.

CAMPEONATO CON RUMBO DEFINIDO

Con esta victoria, Antonelli suma 131 puntos, ampliando su ventaja sobre Russell, segundo con 88. Leclerc es tercero con 75, mientras que Hamilton marcha cuarto con 72. El italiano llegará como líder a las próximas citas en Mónaco y Barcelona, pase lo que pase en el principado.

Más allá de las cifras, lo que impresiona es la madurez del joven piloto. Su control de carrera, capacidad de respuesta ante presión y consistencia lo han convertido en el “hombre a batir”. En Canadá, incluso tras maniobras arriesgadas y momentos críticos, mantuvo la calma para sellar su triunfo.

La Fórmula 1 vive así un cambio generacional evidente. Mientras las grandes figuras aún compiten al más alto nivel, una nueva estrella ya brilla con fuerza. Italia sueña con su nuevo campeón, y el mundo del automovilismo observa con atención a un talento que podría marcar época.

El campeonato aún tiene un largo recorrido, pero Antonelli ya ha dejado claro que no es promesa: es realidad.