PSG vs. Arsenal: ¿Cuánto cuesta un viaje a la Final de la Champions League 2026?

Champions League El trofeo de la Champions League ya espera por el mejor equipo a nivel de clubes en Europa.

La Final de la Champions League está a nada de realizarse, Arsenal y el Paris Saint Germain son maquinarias europeas casi perfectas para mover el balón y se disputarán la ‘Orejona’ el próximo sábado 30 de mayo, pero si quieres ir a la Final en vivo, deberás sacar los ahorros.

Si el Mundial 2026 es una patada en la cartera de cualquier mexicano, un viaje a la Champions League es algo similar, debido al alto costo del viaje, hospedaje y los boletos, los cuales ya sólo hay en reventa autorizada.

El duelo entre ambos equipos europeos, Arsenal y el PSG, será en el Puskas Arena, donde habrá un equipo que levante el trofeo más codiciado a nivel de clubes en el mundo y será en Hungría la sede donde se dé este choque entre dos potencias futboleras actuales.

¿Cuánto cuesta viajar a la Champions League 2026 desde la CDMX?

Pero los fans mexicanos se preguntan, ¿cuánto cuesta viajar a una final de la Champions League? Definitivamente no es nada económico, incluso si se tienen ahorros, habrá que hacer un esfuerzo para no gastar tanto en todo lo que se necesita.

Budapest se ubica al lado del Río Danubio, por lo que un vuelo redondo desde la Ciudad de México a Hungría se cotiza desde los 25 mil pesos hasta los 35 o 40 mil pesos, todo depende de la clase en que se quiera viajar.

Una vez llegando allá, el costo de un bono del sistema de transporte público ronda entre los 400 y 500 pesos, pero un servicio de taxi puede variar, dependiendo de la zona donde te hospedes y eso sin contar comidas, las cuales te pueden costar hasta más de mil pesos diarios por los tres alimentos.

Pero el hospedaje también puede ser una aventura, una noche puede costar desde los 7 mil 500 pesos hasta los 30 mil pesos, dependiendo la zona y lo lujos que contrates a través de una app.

¿Cuál es precio de los boletos para la Final de la Champions League 2026?

Todo esto es sin contar las entradas para el partido, las cuales pueden tener costos desde 60 mil pesos hasta 1 millón de pesos en el área más exclusiva del estadio, lo cual sale del presupuesto de cualquier mortal que quiera acudir a la Final de la Champions League.

Todavía hay algunas entradas en el sitio de reventa de Viagogo, plataforma que está regularizada para la reventa de eventos deportivos y otros espectáculos de entretenimiento.

Finalmente, si el fan del futbol quiere acudir a la Final de la Champions League, deberá ajustar sus presupuestos, ya que mínimo podrías gastar desde 120 mil pesos con el cinturón bien apretado hasta más de 1 millón de pesos si vas con presupuesto de lujo.