¡No es Lucero! ‘La Chiquitibum’ fue la ‘novia’ que enamoró México, ¿qué pasó con ella?

La Chiquitibum La 'Chiquitibum' fue toda una sensación durante el Mundial de México 1986. (officialmarcastro)

En el Mundial de 1986 había diversos actores que fueron estrellas del torneo, desde la mascota que era Pique (un dibujo hecho con base en un chile jalapeño con un sombrero), pasando por Hugo Sánchez, quien vivía un momento soñado en Europa y llamó la atención de una dama, la cual se hacía llamar en aquel entonces ‘La ‘Chiquitibum’.

¿Quién es ‘La Chiquitibum’?

‘La Chiquitibum’ se hizo más que famosa en todo el país, antes de que algo se volviera viral (con la llegada de los ordenadores y teléfonos móviles), se hizo toda una celebridad gracias a la televisión, por un comercial de una marca de cerveza.

Así, el Mundial de México 1986 tenía una estrella que incluso alcanzó más fama que algunas actrices del momento como Verónica Castro, pero en ese comercial, ella no tenía un sobrenombre y la comenzaron a llamar ‘La Chiquitibum’.

El nombre real de la chica en el comercial era Mar Castro, tuvo una breve aparición en el comercial bailando, pero eso fue suficiente para llamar la atención de todos en casa y en los estadios.

Es por eso que también la llegaron a bautizar como la novia del Mundial en 1986, aunque ella no pronuncia ninguna palabra, la gente la llamó ‘La Chiquitibum’ debido a la porra que sale en el famoso comercial.

¿Qué fue de Mar Castro, la ‘Chiquitibum’ del Mundial de 1986?

Mar Castro continuó su vida tras la fama que le dio el Mundial de 1986, a pesar de que la TV catapultó su figura, en realidad ella no quería ser reconocida por el comercial toda su vida.

Así también, tiempo después Mar Castro reveló que estudió para trabajar de actriz, tanto en la televisión, teatro y cine, por lo que vio una oportunidad al aparecer en el famoso comercial.

Ahora, en redes sociales, Mar Castro dice ser cantante, actriz y compositora con residencia en Los Ángeles, además de que también comparte algunas fotos con su familia, amigos y destacando los lugares que visita.

De esta forma, Mar Castro vive felizmente con su familia en los Estados Unidos, continúa dando algunos shows y siempre será recordada como la primera novia del Mundial 1986.