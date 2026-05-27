Mundial 2026: ¿Qué países no han anunciado sus listas de convocados?

Selección Mexicana La Selección Mexicana continúa concentrada en el CAR junto al 'Vasco' Aguirre. (EFE)

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, el próximo 11 de junio escucharemos el silbatazo inicial del primer partido entre México vs. Sudáfrica, sin embargo, a pesar de estar cerca algunas selecciones no han dado su lista definitiva de jugadores, entre ella el Tri.

¿Cuántas Selecciones ya confirmaron listas para el Mundial 2026?

Algunas otras ya saben qué jugadores y hasta alineación colocar desde el primer partido (de esto último ninguna revelada), pero sí cuentan ya con plantel completo para el torneo que se jugará con 48 selecciones por primera vez en la historia.

México anunció su pre lista de jugadores, la cual es cuestionada por la elección, pero la realidad es que tampoco hay tanto material disponible y talento, por lo que en los próximos días se develará quiénes serán parte del selecto grupo que acudirá al Mundial 2026 que se juega en casa.

De esta manera, la Selección Mexicana ya casi está lista, Javier ‘Vasco’ Aguirre ya debe saber hasta este momento cuál será la estrategia a seguir para enfrentar a Sudáfrica, Chequia y Corea del Sur, pero no sólo eso, algunos elementos que pareciera podrían estar dentro irán al campamento de pretemporada con sus equipos ya que no serán elegidos.

Por ahora, al menos 28 selecciones de las 48 participantes ya anunciaron sus listas definitivas de 26 jugadores, ya que hoy se sumaron Países Bajos y Sudáfrica, pero falta casi la mitad de Selecciones para que presenten su lista definitiva.

Equipos que confirmarán en los próximos días sus listas para el Mundial 2026

La actividad de develación de planteles para el Mundial 2026 continuará el viernes 29 de mayo, Argentina se sumará a esta lista, uno de los grandes favoritos y quizá sea el último torneo de Lionel Messi en acción como jugador.

Así también, el domingo 31 de mayo, Argelia también hará el anuncio de los elementos que serán parte de su plantel y lucirán el uniforme en sus tres partidos de la fase de grupos.

Para el 1 de junio, 13 países presentarán sus plantillas y esa fecha es clave para México, ya que el ‘Vasco’ por fin dará a conocer qué jugadores fueron elegidos para ser parte de esta aventura mundialista.

Otros equipos que también serán parte de esta ‘fiesta’ serán Australia, Croacia, República Checa, Ecuador, Ghana, Irán, Irak, Paraguay, Uruguay y Uzbekistán, así que será un día de gran intensidad previo al Mundial 2026.

Por su parte, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Senegal y Turquía aún no tienen fecha definida para dar a conocer sus equipos.

Selecciones ya presentaron su lista oficial de 26 jugadores para el Mundial 2026

Bosnia-Herzegovina (11 de mayo)

Suecia (12 de mayo)

Nueva Zelanda (14 de mayo)

Francia (14 de mayo)

Bélgica (15 de mayo)

Haití (15 de mayo)

Costa de Marfil (15 de mayo)

Japón (15 de mayo)

Túnez (15 de mayo)

Corea del Sur (16 de mayo)

Austria (18 de mayo)

Brasil (18 de mayo)

Cabo Verde (18 de mayo)

Curazao (18 de mayo)

República Democrática del Congo (18 de mayo)

Portugal (19 de mayo)

Escocia (19 de mayo)

Suiza (20 de mayo)

Alemania (21 de mayo)

Noruega (21 de mayo)

Inglaterra (22 de mayo)

Colombia (25 de mayo)

España (25 de mayo)

Marruecos (26 de mayo)

Panamá (26 de mayo)

Estados Unidos (26 de mayo)

Países Bajos (27 de mayo)

Sudáfrica (27 de mayo)

Selecciones que faltan por anunciar su convocatoria

Argentina (29 de mayo)

Canadá (29 de mayo)

Egipto (29 de mayo)

Argelia (31 de mayo)

Australia (1 de junio)

Croacia (1 de junio)

República Checa (1 de junio)

Ecuador (1 de junio)

Ghana (1 de junio)

Irán (1 de junio)

Irak (1 de junio)

México (1 de junio)

Paraguay (1 de junio)

Uruguay (1 de junio)

Uzbekistán (2 de junio)

Jordania (No hay fecha confirmada)

Qatar (No hay fecha confirmada)

Arabia Saudita (No hay fecha confirmada)

Senegal (No hay fecha confirmada)

Turquía (No hay fecha confirmada)

De esta forma, en los próximos días sabremos qué jugadores serán los solicitados de forma definitiva para encarar el torneo más importante de futbol en el mundo, entre ellos México, Selección anfitriona del Mundial 2026.