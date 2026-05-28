Carrera Panini: La fiebre mundialista llega a Paseo de la Reforma, ¿cuándo se realiza y qué costo tiene?

Carrera Panini La Carrera Panini está a punto de cerrar inscripciones este fin de semana. (PANINI)

El Mundial 2026 se vive de diferentes formas en la Ciudad de México y una de ellas es haciendo ejercicio, por lo que la Carrera Panini ya está programada y anuncia los eventos previos al juego inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

De esta forma y como parte de la celebración rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Panini y Emoción Deportiva ya tienen la fecha amarrada de la Carrera Panini x Host City 2026 Ciudad de México, una experiencia que reunirá a aficionados del deporte, corredores y familias para vivir la pasión mundialista.

¿Cuál es la ruta de la carrera Panini del Mundial 2026?

La carrera se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo de 2026 en Paseo de la Reforma, teniendo como punto de salida la zona de Torre Mayor - Estela de Luz.

Hay distancias para todos los perfiles, contará con categorías de 3 km caminata familiar recreativa, así como carreras de 5 km y 10 km, recorriendo puntos icónicos como Paseo de la Reforma, Calzada Chivatito y Parque Lira.

Los tres primeros lugares absolutos de ambas ramas en las categorías de 5 km y 10 km tendrán premios especiales, mientras que la modalidad de 3 km será recreativa y no participará en premiación.

¿Qué precio tiene la Carrera Panini del Mundial 2026?

Como parte de las dinámicas del evento, los participantes podrán obtener su inscripción a través de dos modalidades:

Registrándose en el sitio oficial de Panini tras realizar una compra mínima de $1,250 pesos en productos Panini, canjeando posteriormente su ticket.

O realizando su inscripción directa a través de Emoción Deportiva con un costo de $1,500 pesos.

Información de la carrera:

Fecha: 30 de mayo de 2026.

Hora de salida: 06:15 am.Lugar: Paseo de la Reforma, Torre Mayor - Estela de Luz.

Distancias: 3 km caminata recreativa, 5 km y 10 km.

Ruta: Paseo de la Reforma, Calzada Chivatito, Fernando Alencastre y Parque Lira.

Entrega de kits: Viernes 29 de mayo, de 10:00 a 20:00 horas, en Universum CDMX.

Los interesados en la Carrera Panini 2026 ya pueden realizar su registro a través de paninifwc26mexico.mx y puedes consultar toda la información sobre categorías, premiación, dinámicas de inscripción y términos de participación ahí también.

Finalmente, la Carrera Panini x Host City 2026 busca reunir a miles de aficionados donde el deporte, la convivencia y la pasión por el futbol serán los protagonistas en el Mundial 2026.