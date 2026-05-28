¿‘Chino’ Huerta o Alexis Vega? Estos mexicanos podrían quedar fuera del Mundial 2026

Selección Mexicana La lista oficial de la Selección Mexican se dará a conocer el próximo 1 de junio. (MiSelección)

La Selección Mexicana está a punto de revelar su plantel final para el Mundial del 2026, el cual se jugará Canadá, Estados Unidos y México, pero hay jugadores que podrían quedarse fuera y perderse la fiesta más grande del futbol nacional.

¿Cuándo entrega México su lista final para el Mundial 2026?

De esta forma, Javier ‘Vasco’ Aguirre tiene menos de cuatro días para decidir quién será parte del plantel que jugará al menos los tres partidos de la primera fase, además que continúa con la preparación de todos en el CAR.

La lista definitiva se debe entregar a más tardar el 1 de junio, por lo que Aguirre ya debe estar realizando sus últimas anotaciones para darle forma a un equipo tricolor que tiene la presión de cumplir en casa.

¿Qué jugadores podría dejar fuera Javier Aguirre del Mundial 2026?

En las últimas horas, César ‘Chino’ Huerta se integró a la Selección Mexicana, pero ya hay una disyuntiva, ya que el ‘Vasco’ tendrá que decantarse por un extremo por izquierda y competirá junto a Alexis Vega por el puesto.

La posición de extremo izquierdo es la más complicada en el plantel, ya que Hirving ‘Chucky’ Lozano no jugó con el San Diego FC por cuestiones de indisciplina.

De esta forma, Julián Quiñones, Alexis Vega y César Huerta serán quienes estén luchando por la posición, pero el jugador del Al Qadisiya de Arabia Saudita tuvo una gran temporada, por lo que será uno de los elegidos sin duda.

Por su parte, Alexis Vega llega recuperándose de diversas lesiones y un nivel bajo, por lo que podría estar en la mira del ‘Vasco’, pero si en estos días muestra mejoría, también podría quedarse.

Pero en caso de que no persuada al ‘Vasco’ Aguirre, el DT convocó a Huerta para que llegue como el que podría cambiar el ritmo en el ataque, pero también llega tras recuperarse de una lesión (pubalgia) y jugó pocos minutos en Bélgica.

El juego ante Australia el 30 de mayo es la última aduana para que diversos elementos se queden en el plantel final, por lo que hay varios jugadores que se juegan su futuro y darán todo en la cancha.

¿Quiénes están convocados en la prelista de México para el Mundial 2026?

Hace unos días, el ‘Vasco’ Aguirre explicó que “la lista está abierta hasta el último día”, por lo que aún hay lugares no asegurados en el plantel.

Hasta el momento, en el CAR hay 12 jugadores que están en la Liga MX y son Raúl ‘Tala’ Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando ‘Hormiga’ González, Erik Lira, Guillermo Martínez, Alexis Vega, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Gilberto Mora y Carlos Acevedo.

A ellos se les suman los que juegan en distintas ligas en el mundo como Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Orbelín Pineda, Jorge Sánchez, Mateo Chávez, Luis Chávez, César Montes, Edson Álvarez, Guillermo Ochoa, Obed Vargas, Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

Alejandro Gómez y Kevin Castañeda también están, ambos podrían dar una sorpresa si le llenan el ojo al ‘Vasco’ en estos últimos días. Al igual que Germán Berterame del Inter de Miami, quien no ha sido llamado pero se especula que podría ser llamado de último minuto.

De esta forma, el ‘Vasco’ Aguirre tiene la lista en la mano y podría tachar algún nombre de último minuto, todo depende del juego ante Australia y el rendimiento en los últimos entrenamientos en el CAR.