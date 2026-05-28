¡Todavía hay boletos del Mundial FIFA 2026! Esto cuestan las entradas para la inauguración y la final

Boletos del Mundial FIFA Con la libración de nuevas entradas, estos son los precios actuales para el partido inaugural en la Ciudad de México.

Este jueves 28 de mayo, la FIFA abrió una nueva ventana de venta de boletos para partidos de la Copa del Mundo. Millones de fans en todo el mundo continúan en busca de una entrada para poder ver uno de los 104 partidos del torneo más grande de selecciones a nivel internacional. Contrario a lo que muchos pensaban, todavía se pueden adquirir entradas, incluyendo juegos como la inauguración del próximo 11 de junio y la gran final del 19 de julio en Nueva Jersey.

¿Todavía hay boletos del Mundial FIFA 2026?

Desde el año pasado, la FIFA ha realizado diferentes fases de compra de boletos. Los primeros fueron una lotería en la que las y los usuarios se registraban para obtener una oportunidad de compra. Por medio de una lotería, un número muy limitado de personas pudo acceder la venta de tickets a través del sitio oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación.

Posterior al cinco de diciembre de 2025, cuando se dieron a conocer los grupos de esta Copa del Mundo y la fecha de la mayoría de los partidos inició una nueva fase de venta, donde, nuevamente se limitaron las entradas para los enfrentamientos. Fue a partir del 1 de abril, después de los partidos de repechaje, que comenzaron las últimas ventanas para poder comprar boletos al torneo internacional.

Ahora, el sitio oficial muestra que todavía hay entradas disponibles para la gran mayoría de los enfrentamientos.

¿Cuánto cuestan los boletos de la inauguración y de la final del Mundial FIFA 2026?

El precio de los boletos de los partidos ha sido una de las constantes quejas de las y los fans del futbol a nivel internacional. A pesar de que el torneo será el más grande de la historia, los costos también se han incrementado como nunca antes.

Ahora, en el sitio oficial de la FIFA, el partido inaugural entre México y Sudáfrica del 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca muestra múltiples localidades en 55 mil 815 pesos.

Boletos inauguración Mundial FIFA 2026 Las entradas disponibles superan los 50 mil para el duelo entre México y Sudáfrica del próximo jueves 11 de junio.

Por su parte, el encuentro fina que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tiene boletos de categoría 2 en 138 mil pesos y de categoría 1 en 205 mil 510 pesos.

Boletos final del Mundial FIFA 2026 La gran final todavía tiene entradas disponibles. El partido se realizará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.

La FIFA en la mira por el sistema de compra de boletos para el Mundial 2026

Los aficionados han presentado múltiples quejas contra la FIFA por la venta de boletos para la Copa del Mundo 2026 y otros torneos recientes, principalmente por el aumento excesivo de precios, el uso de “precios dinámicos” y la supuesta falta de transparencia en la asignación de asientos. Organizaciones como Football Supporters Europe y Euroconsumers interpusieron una denuncia formal ante la Comisión Europea acusando a FIFA de abusar de su posición monopólica, imponer precios “desorbitados” y utilizar procesos opacos de compra y reventa.

Entre las principales críticas están boletos revendidos hasta 40 veces por encima de su valor original, cargos adicionales en la plataforma oficial y publicidad considerada engañosa sobre entradas económicas que, según los aficionados, casi nunca estuvieron realmente disponibles.

Además, fiscales y autoridades de consumo de Nueva York y Nueva Jersey abrieron investigaciones y emitieron citatorios contra FIFA tras recibir denuncias de aficionados que aseguraron haber pagado por ubicaciones premium y terminar en zonas de menor categoría. Las investigaciones también apuntan a presuntas prácticas de “escasez artificial”, cambios en los mapas de asientos y aumentos repentinos de precios en la plataforma oficial de venta y reventa.

Medios internacionales reportaron que algunos boletos para la final del Mundial llegaron a ofertarse por decenas de miles de dólares, mientras que aficionados también denunciaron largas filas virtuales, problemas en el sistema y riesgos crecientes de fraude y boletos falsos derivados de la alta demanda.