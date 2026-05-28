Paul Magnier domina la etapa 18 del Giro de Italia

Giro de Italia 2026. El francés Paúl Magnier cruza eufórico la meta de la etapa 18 del Giro de Italia, en el que suma su tercera victoria. (@giroditalia)

El francés Paul Magnier se impuso al sprint en la etapa 18ª etapa del Giro de Italia logrando su tercera victoria que se disputó entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo sobre 168 km. Magnier se confirmó como el rey de la velocidad.

La clasificación general se mantuvo sin cambios en vísperas de la etapa reina, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) mantiene la maglia rosa con 4’03” sobre Felix Gall, 4’27” sobre Thymen Arensman y 5´00″ sobre Jai Hindley.

La etapa rompepiernas y antesala de la alta montaña definitiva, estuvo protagonizada inicialmente por una escapada de cuatro corredores que mantuvo el pulso con el gran grupo durante buena parte de la jornada. Los italianos Mattia Bais y Andrea Mifsud (Polti VisitMalta), junto al británico James Shaw (EF Education-EasyPost) y el belga Jonas Geens (Alpecin-Deceuninck) llegaron a contar con ventajas superiores a los dos minutos.

Sin embargo, el empuje en el pelotón de velocistas fue reduciendo la ventaja de los escapados. Una segunda mitad de etapa muy accidentada espoleó el ritmo de la carrera, especialmente, la aparatosa caída sufrida a falta de 48 kilómetros por el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), portador de la ‘maglia blanca’ de mejor joven, quien pese a los golpes pudo reincorporarse a la marcha.

En un final de etapa trepidante, con el Muro di Ca’ del Poggio (1.100 metros al 12,3%), la victoria se jugó al sprint ante el endurecimiento del ritmo y los ataques, el propio líder Vingegaard decidió tomar el mando sofocar cualquier sorpresa táctica de sus rivales directos en la general, provocando una severa selección en el grupo de favoritos.

Superada la cima y en un rápido y sinuoso descenso hacia Pieve di Soligo, la tensión se trasladó a los velocistas. Paul Magnier demostró una portentosa punta de velocidad para adjudicarse el triunfo de etapa batiendo a sus rivales en una llegada de mucha colocación.

Este viernes llega la jornada reina -Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè)- con un recorrido a la altura de la leyenda del Giro. Un auténtico tappone en el corazón de los Dolomitas con seis colosos. En sus 151 km se cubrirán 5.000 m de desnivel, partiendo desde Feltre, para encadenar Passo Duran (12,1 km, Coi (5,8 km, Forcella Staulanza (6,3 km), el Passo Giau por su vertiente más dura -Cima Coppi- (9,9 km, Passo Falzarego (10,1 km y la subida final hasta Alleghe, de 5 km con pendientes medias.

La etapa puede marcar importantes diferencias en la lucha por el podio y los puestos de honor.