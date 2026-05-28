¿Quién es Tim Payne y por qué está ganando popularidad en redes previo al Mundial 2026?

La fiebre mundialista ya tiene nuevo protagonista. Miles de aficionados en redes sociales adoptaron a Tim Payne como su nuevo favorito del Mundial 2026, provocando un crecimiento explosivo en la popularidad del mediocampista.

El mundial tiene una nueva estrella en ascenso gracias al poder de las redes sociales. Se trata de Tim Payne, mediocampista que representará a Nueva Zelanda durante el torneo por la Copa del Mundo.

En tan solo un par de días, Payne pasó de poco más de 4 mil seguidores a casi 800 mil en su cuenta de Instagram. Esto gracias a que miles de usuarios se unieron a la causa de hacer famoso al futbolista considerado “menos conocido” del Mundial 2026.

Tim Payne, promesa del fútbol mundialista

Nacido el 10 de enero de 1994, Payne comenzó su carrera en las fuerzas básicas neozelandesas en clubes como Auckland City FC y Waitakere United. Su desempeño en la Copa Mundial Sub-17 en 2011 llamó la atención de Blackburn Rovers, equipo inglés con el que firmó un contrato de dos años y medio en 2012.

En 2015, probó suerte en Estados Unidos para jugar con los Portland Timbers en la United Soccer League. Más adelante regresó a Nueva Zelanda, donde destacó con el Eastern Suburbs antes de incorporarse al Wellington Phoenix en 2019.

Actualmente y con los ojos del mundo puestos sobre él, existe la expectativa de que pueda llevar a la Selección de Nueva Zelanda a su primer triunfo en un partido dentro de la Copa del Mundo.

El origen de la fama de Payne

Todo comenzó con una meta en común convocada por el tiktoker Valen Scarsini, hacer “protagonista del mundial al futbolista menos conocido”.

A raíz de esta inusual convocatoria, miles de usuarios comenzaron a popularizar el nombre y la imagen del mediocampista. Incluso, influencers destacados como Javier Ibarreche, se sumaron “al fanatismo por Tim Payne”.