¿Qué lesión tiene Neymar y cuándo se espera que debute en el Mundial 2026 con la Selección de Brasil?

¿Podrá jugar? Neymar presenta una lesión que no le permitirá presentarse en el debut de Brasil durante el Mundial.

Neymar fue diagnosticado con una lesión en el gemelo durante el entrenamiento de la selección brasileña el día de ayer. Estará en tratamiento intensivo las próximas dos o tres semanas, lo cual pone en incertidumbre su participación en el debut de Brasil durante el próximo Mundial.

¿Qué le pasó a Neymar?

LLEGÓ NEYMAR



▪️Neymar llegando en su Helicoptero Airbus H145 de 10 millones de dólares, a la Granja Comary, donde la Selección de Brasil hará su preparación para el Mundial.#BRASIL #NEYMAR pic.twitter.com/fZYZX5ct6d — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) May 27, 2026

Neymar llegó en su helicóptero a llevar a cabo su primer entrenamiento con la selección de Brasil el día de ayer, en el centro de alto rendimiento Granja Comary. Al poco tiempo, se informó que aún no se encontraba en condiciones para continuar.

El jugador de Santos ya venía presentando varios problemas de salud durante los últimos años, el más reciente siendo una lesión en la pantorrilla el pasado 17 de mayo. Esto hizo que la selección por parte del entrenador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, fuera incierta. El entrenador finalmente lo convocó el 18 de mayo de este año, tras casi un año después de haber asumido las riendas de la selección.

¿Se presentará Neymar en el Mundial tras su lesión?

El médico de la selección, Rodrigo Lasmar, proporcionó su diagnóstico este jueves en Teresópolis tras las pruebas médicas. Dijo que la afectación de Neymar en la pantorrilla no se trata sólo de un edema, como había declarado el médico de Santos, sino en una lesión de grado II en el gemelo. «Se espera que en dos o tres semanas se haya recuperado» afirmó el médico.

La Selección Brasileña tiene programados dos partidos amistosos previos al Mundial. El primero contra Panamá el 31 de mayo y el segundo contra Egipto el 6 de junio. Se espera que Neymar se pierda ambos, pero que ya para entonces cuente con un diagnóstico más certero de cuándo regresa a la cancha.

En el mejor de los casos, si se cumple la predicción de sólo dos semanas de ausencia, Neymar se encontraría en condiciones de jugar en el debut de Brasil en el Mundial 2026, el 13 de junio contra Marruecos. Sin embargo, lo más probable es que no veamos a la estrella de la Canarinha hasta la segunda ronda de su equipo, el 19 de junio contra Haití.