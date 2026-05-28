Boletos Mundial FIFA 2026: Este jueves 28 de mayo se liberan más entradas para la Copa del Mundo

Salen más boletos para el Mundial 2026 Esto un día después de que se abriera una investigación contra la FIFA por su manera de vender boletos (Galo Cañas Rodríguez)

Los organizadores del Mundial anunciaron más boletos para el evento este 28 de mayo. Mientras tanto, la FIFA enfrenta una investigación por prácticas de venta.

¿Prácticas irresponsables?: La FIFA enfrenta posible demandada por su venta de boletos.

FIFA anunció el día de ayer otra tanda de boletos que salieron a la venta esta mañana, a partir de las 9:00 horas. Muchos fanáticos en redes reportan tiempos de espera largos en la fila virtual y falta de esperanza en conseguir boletos. Esta venta casi próxima al mundial llega justo un día después de que se levantaran acusaciones en contra de la organización de futbol por la manera en que han estado manejando la venta de boletos.

Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron este miércoles 27 de mayo que han citado a la FIFA para cuestionar sus prácticas en la venta de boletos para el Mundial 2026. Según el comunicado conjunto de las fiscales generales de ambos estados, los costos para este mundial han «superado con creces los precios de cualquier Copa del Mundo anterior». Citan no sólo los precios desorbitados, sino también prácticas deshonestas en el acomodo de asientos y de inflación artificial en el precio de los boletos a través del modelo de venta.

Se argumenta sobre este último punto que la venta por fases —como la que veremos el día de hoy— ha causado una inflación en el precio de los boletos por al menos 34%. Esto debido a la corta ventana de tiempo y la poca disponibilidad de este tipo de calendarización. Es principalmente este aspecto el que investigarán las cortes

El precio de los boletos para el Mundial es algo que ya se ha comentado mucho en redes sociales. Particularmente en países sede como México, se argumenta que los altos costos prohíben que muchos aficionados locales tengan la posibilidad de asistir a los partidos. Esta es constituiría en la primera queja ofical por parte de las autoridades a las prácticas de la FIFA durante este Mundial 2026.

¿Por qué están tan caros los boletos?

La FIFA ha defendido que el precio de los boletos responde a la alta demanda de los mismos. El presidente de la organización, Gianni Infantino, argumentó justo a principios de este mes que el futbol es el mercado de entretenimiento más desarrollado del mundo, «por lo que debemos aplicar precios de mercado». Sobre la investigación que se lleva a cabo en su contra, no se ha pronunciado ningún oficial de la FIFA hasta el momento.