¿Lamine Yamal, Pedri y Raphinha al Atlético de Madrid? La cuenta oficial lanza noticias falsas de fichajes y traspasos con el Barcelona

Fichajes falsos Atlético de Madrid La cuenta oficial del club publicó traspasos de forma irónica, lo que sorprendió a propios y extraños.

El Atlético de Madrid publicó este viernes 29 de mayo una serie de “anuncios” que han sorprendido a sus fans y al mundo del futbol en general a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter). Las “llegadas” de tres super estrellas del FC Barcelona han causado confusión a nivel internacional ¿Qué es lo que está pasando?

¿Cuáles fueron los fichajes falsos anunciados por el Atlético de Madrid?

Sí, sí es la cuenta oficial del Atlético de Madrid. El día de hoy, el club ‘colchonero’ ha estado anunciado una serie de fichajes inverosímiles con un tono sarcástico y de broma que han dejado confundidos a los aficionados de todo el mundo.

Los supuestos fichajes incluyen a Lamine Yamal a cambio de cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny, una suscripción anual al periódico ABC y una bolsa de frituras. También anunciaron las incorporaciones de Pedri y de Raphinha para el cuadro de la capital española.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

¿Por qué el Atlético de Madrid empezó a publicar fichajes falsos?

Aunque muchos aficionados pensaron que se la cuenta oficial había sufrido un hackeo, en realidad se trata de una campaña que está emprendiendo el equipo debido a que en las semanas recientes han surgido múltiples reportes y rumores de que estarán vendiendo próximamente a su delantero argentino, Julián Álvarez, al FC Barcelona.

Los posteos comienzan con “HERE WE GO”, haciendo referencia al conocido especialista en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, quien utiliza esta frase cuando informa que un acuerdo está a punto de hacerse oficial. El periodista italiano, ha sido uno de los que ha señalado que Álvarez saldrá próximamente del Atleti.

“No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES.”

Fue el último mensaje de en sus redes sociales para reclamar por las presuntas filtraciones y noticias falsas en relación a Julián Álvarez.