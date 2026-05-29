México gana la Copa de Naciones de Salto Ecuestre después de 78 años

Tuvieron que pasar 78 años para que México subiera a lo más alto del podio en una Copa de Naciones de Salto Ecuestre. Esta vez el cuarteto integrado por Patricio Pasquel, Carlos Hank, Andrés Azcárraga y Fernando Martínez se llevó la victoria en la Copa de Naciones CSIO Piazza di Siena.
El primer éxito del equipo mexicano en Salto Ecuestres se remonta a 1948.
México triunfó gracias a una primera racha perfecta con 4 tests sin errores y un segundo en el que descartaron los 12 penales de Andrés Azcárraga, encontrando 4 penales con Patricio Pasquel y dos test claros con Carlos Hank Guerreiro y Fernando Martínez Sommer.
En el Jump Off, Pasquel optó por un ritmo más controlado buscando el 0, que llegó, a pesar de la emoción en el segundo obstáculo. Pasquel montando a Chakkalou PS cerró en 45,91 pero sin penalización lo que permitió a los mexicanos celebrar.
México gana en desempate a Alemania
De esta manera México superó en el desempate a Alemania que era la favorita con Rihard Vogel (Gangster Montdesir), número tres del mundo que cerró con 39,99 y 4 penalizaciones.
El tercer puesto fue para Gran Bretaña de Jessica Mendoza, Adrian Whiteway, Jack Whitaker y Joseph Stockdale, con 8 penalizaciones.
Italia, que alineó con Giulia Martinengo Marquet (Delta del’Isle), Emanuele Camilli (Chacareño PS), Giacomo Casadei (Marbella du Chabli) y Giampiero Garofalo (Querido van’t Ruytershof), se quedaron al pie del podio, terminando cuarta posición con 12 penalizaciones.
El quinto puesto fue para Bélgica de Nicola Philippaerts, Emilie Conter, Gilles Thomas y Thibeau Spits con 16 penalizaciones y un tiempo de 211.36, por delante de Brasil de Luiz Felipe Cortizo Gonçalves De Azevedo Filho, Yuri Mansur, Rodrigo Pessoa y Stephan De Freitas Barcha, sexto con 16 penalizaciones y un tiempo total de 212.20.
La séptima posición correspondió a Estados Unidos con Natalie Dean, Marilyn Little, Callie Schott y Laura Kraut, con 20 penaltis y finalmente el octavo sitio para Irlanda con Denis Lynch, Tom Wachman, Jordan Coyle y Cian O’Connor, con 28 penaltis.
Al final de la primera eliminatoria, Francia, novena y Suecia, décima, habían sido eliminadas.
Clasificación final:
1 México 4 / 216.55 J.O. 0 / 45.91
2 Alemania 4 /213.89 J.O. 4 / 39.99
3 Gran Bretaña 8 /215.70
4 Italia 12/209.42
5 Bélgica 16 / 211.36
6 Brasil 16 / 212.20
7 Estados Unidos 20 / 212.05
8 Irlanda 28 / 216.40