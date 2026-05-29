El evento ecuestre que se llevó a cabo en la Piazza di Siena incluyó competencias de la CSIO de Roma 2026

México gana la Copa de Naciones de Salto Ecuestre después de 78 años

Por Avelina Merino
Copa de Naciones CSIO Piazza di Siena 2026. El equipo ecuestre de México gana la Copa de Naciones en el torneo que se llevó a cabo en Roma. (Foto especial)

Tuvieron que pasar 78 años para que México subiera a lo más alto del podio en una Copa de Naciones de Salto Ecuestre. Esta vez el cuarteto integrado por Patricio Pasquel, Carlos Hank, Andrés Azcárraga y Fernando Martínez se llevó la victoria en la Copa de Naciones CSIO Piazza di Siena.

El primer éxito del equipo mexicano en Salto Ecuestres se remonta a 1948.

México triunfó gracias a una primera racha perfecta con 4 tests sin errores y un segundo en el que descartaron los 12 penales de Andrés Azcárraga, encontrando 4 penales con Patricio Pasquel y dos test claros con Carlos Hank Guerreiro y Fernando Martínez Sommer.

En el Jump Off, Pasquel optó por un ritmo más controlado buscando el 0, que llegó, a pesar de la emoción en el segundo obstáculo. Pasquel montando a Chakkalou PS cerró en 45,91 pero sin penalización lo que permitió a los mexicanos celebrar.

México gana en desempate a Alemania

De esta manera México superó en el desempate a Alemania que era la favorita con Rihard Vogel (Gangster Montdesir), número tres del mundo que cerró con 39,99 y 4 penalizaciones.

El tercer puesto fue para Gran Bretaña de Jessica Mendoza, Adrian Whiteway, Jack Whitaker y Joseph Stockdale, con 8 penalizaciones.

Italia, que alineó con Giulia Martinengo Marquet (Delta del’Isle), Emanuele Camilli (Chacareño PS), Giacomo Casadei (Marbella du Chabli) y Giampiero Garofalo (Querido van’t Ruytershof), se quedaron al pie del podio, terminando cuarta posición con 12 penalizaciones.

El quinto puesto fue para Bélgica de Nicola Philippaerts, Emilie Conter, Gilles Thomas y Thibeau Spits con 16 penalizaciones y un tiempo de 211.36, por delante de Brasil de Luiz Felipe Cortizo Gonçalves De Azevedo Filho, Yuri Mansur, Rodrigo Pessoa y Stephan De Freitas Barcha, sexto con 16 penalizaciones y un tiempo total de 212.20.

La séptima posición correspondió a Estados Unidos con Natalie Dean, Marilyn Little, Callie Schott y Laura Kraut, con 20 penaltis y finalmente el octavo sitio para Irlanda con Denis Lynch, Tom Wachman, Jordan Coyle y Cian O’Connor, con 28 penaltis.

Al final de la primera eliminatoria, Francia, novena y Suecia, décima, habían sido eliminadas.

Clasificación final:

1 México 4 / 216.55 J.O. 0 / 45.91

2 Alemania 4 /213.89 J.O. 4 / 39.99

3 Gran Bretaña 8 /215.70

4 Italia 12/209.42

5 Bélgica 16 / 211.36

6 Brasil 16 / 212.20

7 Estados Unidos 20 / 212.05

8 Irlanda 28 / 216.40

