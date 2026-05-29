Sepp Kuss gana la etapa reina del Giro de Italia 2026, Vingegaard más líder que nunca

Giro de Italia - Etapa 19 El estadounidene Sepp Kuss celebra su llegada a la meta tras imponerse en la etapa reina del Giro de Italia. (LUCA ZENNARO/EFE)

El corredor estadounidense Sepp Kuss (Visma) logró la victoria en la etapa reina del Giro de Italia 2026 tras cruzar en solitario la meta en Piane di Pezzè, tras disputar 155 km de recorrido, mientras Jonas Vingegaard se mantiene con autoridad al frente de la clasificación general.

Kuss logró el triunfo en solitario después de un ataque a 3 km de la cima que no pudieron contestar sus rivales. El americano marcó un tiempo de 4h.28.32, a una media de 33,7 km/hora. La segunda plaza fue para el canadiense Derek Gee (Lidl), a 14 segundos, y la tercera para el italiano Giulio Ciccone a 37.

El líder Jonas Vingegaard y el austríaco Felix Gall cruzaron la línea a 43″. A tres días de la llegada a Roma, Vingegaard mantiene una ventaja de 4.03 sobre Gall y 5.04 respecto a Hindley, quien desalojó de la tercera plaza al neerlandés Thymen Arensman.

Más allá de la victoria de Kuss y la suficiencia de la ‘maglia rosa’, el otro protagonista del día fue el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), quien se enfundó la ‘Maglia Azzurra’ de la clasificación de la montaña tras remontar los 80 de desventaja que tenía con respecto a Vingegaard antes de tomar la salida de la etapa con más puntos puntuables.

Jonathan Narváez abandona el Giro

A 15 kilómetros de la meta, Ciccone saltó del grupo de cabeza donde transitaba junto a Damiano Caruso, Derek Gee-West, Einer Rubio, Giulio Pellizzari y Sepp Kuss, pero el estadounidense de Visma consiguió contactar de nuevo con el transalpino para marcharse en solitario y lograr la victoria de una etapa en la que el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE), ganador de tres etapas, se vio obligado a abandonar.

Este sábado se disputa la etapa 20 del Giro de Italia 2026 entre Gemona del Friuli y Piancavallo, de 200 km de recorrido. Última oportunidad para los escaladores la víspera de la entrada triunfal en Roma.