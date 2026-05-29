La Noche de los Grandes AAA: Cartelera completa y todas las luchas que habrá este 30 de mayo

La Noche de los Grandes La función en la Arena Monterrey tendrá cuatro combates programados con superestrellas de AAA y WWE.

Este domingo 30 de mayo, la Arena Monterrey será testigo de La Noche de los Grandes de AAA. La función incluirá la disputa de múltiples títulos así como el combate estelar de Máscara contra Máscara entre El Grande Americano y “El Original” Grande Americano en una noche que promete ser histórica con rumbo a Triplemanía 34.

Cartelera completa de La Noche de los Grandes

Mientras la WWE se encuentra de gira por Europa con shows de RAW y Smackdowm, la marca mexicana de la empresa estadounidense tendrá uno de sus eventos más esperados del año con La Noche de los Grandes. La ‘Caravana Estelar’ busca entrar a su parte más importante del año con miras a Verano de Escándalo y Triplemanía 34, que volverá a tener dos noches de combates.

Pagano y Psycho Clown vs The War Raiders - Campeonato Mundial de Parejas AAA

Los campeones Pagano y Psycho Clown tendrán una complicada defensa de los Campeonatos Mundiales de Parejas de AAA frente a The War Raiders, equipo integrado por Erik e Ivar, quienes llegan respaldados por su experiencia en WWE y por su reputación como una de las duplas más dominantes de los últimos años.

La confrontación promete un choque de estilos. Mientras los representantes de AAA suelen apostar por la espectacularidad, los castigos extremos y la conexión con el público mexicano, los retadores destacan por su potencia física y su capacidad para controlar el ritmo de los combates. El resultado podría redefinir el panorama de la división de parejas en la nueva etapa de colaboración entre ambas empresas.

El Hijo de Dr. Wagner Jr. vs El Hijo del Vikingo – Campeonato Latinoamericano AAA

Otra de las luchas más esperadas será la defensa del Campeonato Latinoamericano de AAA por parte de El Hijo de Dr. Wagner Jr., quien tendrá enfrente a El Hijo del Vikingo, considerado por muchos aficionados y especialistas como uno de los luchadores más espectaculares de la actualidad.

La rivalidad tomó fuerza durante las últimas semanas luego de diversos enfrentamientos y ataques relacionados con la facción conocida como El Ojo. Vikingo busca recuperar protagonismo dentro de AAA tras varios tropiezos en luchas de alto perfil, mientras que Wagner Jr. intentará consolidar su reinado frente a uno de los rivales más peligrosos del roster.

Laredo Kid vs Rey Fénix – Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA

La cartelera también incluirá una defensa del Campeonato Mundial de Peso Crucero de AAA entre Laredo Kid y Rey Fénix, dos de los exponentes más reconocidos de la lucha aérea mexicana. Ambos han protagonizado algunos de los combates más destacados de los últimos años y llegan al evento con antecedentes que anticipan una lucha de alta exigencia física.

Laredo Kid buscará mantener el campeonato ante un retador que cuenta con experiencia internacional y que ha construido una sólida reputación gracias a su estilo dinámico y arriesgado. Para muchos seguidores, este enfrentamiento tiene el potencial de convertirse en la mejor lucha de la noche debido a la calidad técnica y al ritmo que suelen ofrecer ambos competidores sobre el cuadrilátero.

El Grande Americano vs “El Original” Grande Americano - Lucha de Máscara contra Máscara

Finalmente, el evento estelar de la noche será el duelo de apuesta por la máscara. El Grande Americano se ha convertido en uno de los luchadores más populares tanto de la empresa como de todo México mientras que “El Original” se ha consolidado como el gran villano de esta historia tras haber atacado a Pimpinela Escarlata, a Alexis ‘Ojitos de Huevo’ y haber hecho que la compañía despidiera a Andrea Bazarte.

El vencido de este combate perderá para siempre la máscara y quedara solo un El Grande Americano. La disputa se ha convertido en uno de los combates más esperados a nivel internacional luego de una intensa historia de usurpación e identidad nacional. Ambos rompieron su clausula de no tocarse previo al combate la semana pasada. Ahora, todo se decidirá en el cuadrilátero y sólo el verdadero mexicano saldrá vencedor.