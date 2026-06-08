Búfalos, campeones invictos de la Colegial de ONEFA 2026

Búfalos Contaduría

La UNAM, a través de los Búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración, conquistó el IV Torneo de la Categoría Colegial de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) 2026, tras imponerse a los Lobos Plateados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por marcador de 31-3, en el Campo 6 de futbol americano de Ciudad Universitaria.

Con este resultado, los Búfalos terminaron con marca de siete victorias sin derrota, y estuvieron a punto de completar una Carrera Tennessee, es decir, terminar temporada invicta y sin puntos en contra. El trofeo de campeón fue entregado por el presidente de la ONEFA, José Luis Rodríguez González, al director de la Facultad de Contaduría y Administración, Armando Tomé González, quien a su vez lo cedió a los jugadores del equipo.

“Estoy muy contento, aunque no lo hubiera hecho sin mi equipo. En cada jugada, todos dependemos de todos. Me siento muy orgulloso de ellos, porque son una familia para mí. Han sido una inspiración para salir adelante y estar donde estamos hoy en día”, mencionó César Andoni Velázquez Blanco, mariscal de campo de la Estampida Universitaria, quien tuvo una destacada actuación con dos pases de anotación y una jugada personal que también timbró las diagonales.

Búfalos Contaduría

La cosecha de los herbívoros se obtuvo gracias a Brandon Adrián Rivas con un par de anotaciones, a Alan Rodrigo Rivas, que sumó una más y a los cuatro puntos extra buenos y el gol de campo de Ricardo Caballero. El esfuerzo de la ofensa se complementó con el trabajo de los defensas Diego Alberto Ortega y Santiago Medina, quienes hicieron dos recuperaciones de balón a favor de los nuevos monarcas de la Colegial de ONEFA.

Desde los primeros minutos, los de Contaduría y Administración tomaron la ventaja y, para el segundo cuarto, ya se encontraban arriba 14-0. Entonces, los del IPN anotaron el gol de campo que rompió la Carrera Tennessee de los Búfalos, con el acierto de Juan Manuel Olin, que puso el 14-3.

Después, César Andoni Velázquez orquestó una serie ofensiva que él mismo concluyó con anotación personal, para poner el 21-3 con el que finalizó la primera parte del encuentro. Ya en la segunda mitad, los locales continuaron con el dominio, con otro pase de anotación conectado en el tercer cuarto para el 28-3, más el gol de campo que puso el definitivo 31-3.

Con este triunfo, los Búfalos de Contaduría y Administración recuperaron el campeonato que obtuvieron en la primera edición de este certamen, en el año 2023, cuando derrotaron 12-7 a los Centuriones de la Facultad de Economía, en el Estadio Tapatío Méndez.

Búfalos Contaduría

Este campeonato de 2026 también fue una revancha para la Estampida Universitaria que perdió la final del año pasado (14-13), ante los mismos ‘Cents’. “Este título me sabe a gloria pura. Es algo que buscamos desde hace un año en aquella final que nos quedamos a un punto y, este año, lo logramos. Creo que no dejamos respirar al rival ni un momento. Estoy seguro de que Búfalos va a seguir en la cima”, aseveró el mariscal de campo monarca.

Los campeones de las cuatro ediciones de este certamen de la ONEFA han sido de la UNAM: Búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración (Intermedia Especial ONEFA 2023), Centuriones de la Facultad de Economía (Categoría Colegial ONEFA 2024), Centuriones de la Facultad de Economía (Intermedia Colegial ONEFA 2025) y Búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración (Categoría Colegial ONEFA 2026).