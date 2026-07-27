México no llegó a los Centroamericanos: los empezó

HISTORIA DE LOS JCC. De izquierda a derecha, Osmar Olvera, Alejandra Valencia y Alegna González. EFE/ Julio Muñoz/ Luis Eduardo Noriega A/ Kiyoshi Ota/ ARCHIVO (Julio Muñoz/ Luis Eduardo Noriega A/ KIYOSHI OTA/EFE)

La historia también juega de local

México no llegó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe como quien se suma a una fiesta ajena. Los empezó. Y eso, en deporte, es una forma pesada de parentesco.

La primera edición se inauguró en Ciudad de México en 1926, con tres países, 269 atletas y siete deportes. Visto desde hoy, aquello parece una maqueta. Pero las maquetas tienen una virtud: todavía no presumen edificio y ya sostienen la idea completa.

Desde entonces, México no sólo compite en estos Juegos. Carga una especie de responsabilidad doméstica. Como si la región le dijera cada cuatro años: “usted puso la mesa, ahora siéntese bien”.

Hay torneos donde México puede llegar como invitado. Este no. Aquí llega como fundador, como anfitrión original, como país que ayudó a imaginar el escenario antes de que el escenario tuviera costumbre.

Eso complica las victorias. Ganar donde uno empezó la historia nunca es del todo celebración. También es mantenimiento.

GANAR PARECE TRÁMITE; PERDER PARECE DESCUIDO

México tiene una relación rara con los Centroamericanos: cuando gana, muchos dicen que era lógico; cuando no gana, preguntan qué se rompió. Esa es la condena del favorito regional.

Ganar cuando todos lo esperan no parece gloria: parece recibo pagado.

En Barranquilla 2018, México volvió a lo alto con 341 medallas y consiguió su título número 11 en la justa, algo que no lograba con Cuba presente desde 1966. Aquello no fue sólo un medallero; fue una corrección de jerarquía. México recordó que en esta región no le basta participar bien. Debe demostrar que su tamaño deportivo no es sólo discurso, población o presupuesto, sino resultado.

Luego vino San Salvador 2023: 353 medallas, 145 oros, 108 platas y 100 bronces. Su mejor actuación histórica. Ahí el triunfo dejó de ser episodio y se volvió obligación renovada. El bicampeonato no cerró una historia; abrió una deuda.

Porque el favorito nunca descansa del todo. El favorito gana y al día siguiente ya le preguntan por el siguiente oro. Tiene prohibido disfrutar demasiado. La alegría le dura poco porque la expectativa llega temprano, toca la puerta y pide cuentas.

Por eso Santo Domingo 2026 no es una edición más para México. Es la búsqueda del tricampeonato. Y el tricampeonato tiene una crueldad fina: no pregunta si el país es bueno, pregunta si todavía sabe serlo cuando todos lo están mirando.

EL ORO TAMBIÉN PESA

México llega con alrededor de 700 atletas. Detrás de ese número hay cuerpos, familias, entrenadores, lesiones, federaciones, trámites, uniformes, vuelos, becas, silencios y madrugadas. La delegación suena grande en el papel, pero cada atleta carga una soledad muy concreta: competir como individuo y responder como país.

El medallero es una tabla fría, pero debajo hay temperatura humana.

Un oro en clavados no pesa igual que un oro en boliche; no porque uno valga más, sino porque el público ha aprendido a mirar unos deportes y a ignorar otros. Hay atletas mexicanos que llegan a Santo Domingo con la obligación de confirmar dominio. Otros llegan con la esperanza de existir por primera vez en la conversación pública. Ambos compiten por medalla; sólo algunos compiten con reflector.

México empezó estos Juegos, sí. Pero no puede vivir de haberlos empezado. Ninguna historia gana sola. La fundación da memoria, no puntos. La tradición acompaña, pero no corre, no salta, no tira flechas, no entra al tatami ni se lanza desde la plataforma.

COMPROBAR LIDERAZGO DEPORTIVO

Esa es la tensión verdadera. México no va a Santo Domingo solamente a ganar más medallas que los demás. Va a defender una manera de estar en la región. Va a comprobar si su liderazgo deportivo todavía tiene músculo, sistema y futuro, o si sólo tiene álbum.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son viejos, pero no perdonan nostalgia. Cada edición vuelve a preguntar lo mismo con distinto uniforme: quién hizo bien el trabajo, quién sostuvo procesos, quién confundió talento con estructura, quién llegó con discurso y quién llegó con equipo.

México no llegó a estos Juegos: los empezó.

Pero empezar algo no alcanza.

Cada cuatro años hay que volver a merecerlo.

México no llegó a los Centroamericanos: los empezó

Dr. Mario Antonio Ramírez Barajas

La historia también juega de local

México no llegó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe como quien se suma a una fiesta ajena. Los empezó. Y eso, en deporte, es una forma pesada de parentesco.

La primera edición se inauguró en la Ciudad de México en 1926, con tres países, 269 atletas y siete deportes. Visto desde hoy, aquello parece una maqueta. Pero las maquetas tienen una virtud: todavía no presumen edificio y ya sostienen la idea completa.

Desde entonces, México no sólo compite en estos Juegos. Carga una especie de responsabilidad doméstica. Como si la región le dijera cada cuatro años: “usted puso la mesa, ahora siéntese bien”.

Hay torneos donde México puede llegar como invitado. Este no. Aquí llega como fundador, como anfitrión original, como país que ayudó a imaginar el escenario antes de que el escenario tuviera costumbre.

Eso complica las victorias. Ganar donde uno empezó la historia nunca es del todo una celebración. También es mantenimiento.

GANAR PARECE TRÁMITE; PERDER PARECE DESCUIDO

México tiene una relación rara con los Centroamericanos: cuando gana, muchos dicen que era lógico; cuando no gana, preguntan qué se rompió. Esa es la condena del favorito regional.

Ganar cuando todos lo esperan no parece gloria: parece un recibo pagado.

En Barranquilla 2018, México volvió a lo más alto con 341 medallas y consiguió su título número 11 en la justa, algo que no lograba con Cuba presente desde 1966. Aquello no fue sólo un medallero; fue una corrección de jerarquía. México recordó que en esta región no le basta participar bien. Debe demostrar que su tamaño deportivo no es sólo discurso, población o presupuesto, sino resultado.

Luego vino San Salvador 2023: 353 medallas, 145 oros, 108 platas y 100 bronces. Su mejor actuación histórica. Ahí el triunfo dejó de ser un episodio y se volvió una obligación renovada. El bicampeonato no cerró una historia; abrió una deuda.

Porque el favorito nunca descansa del todo. El favorito gana y, al día siguiente, ya le preguntan por el siguiente oro. Tiene prohibido disfrutar demasiado. La alegría le dura poco porque la expectativa llega temprano, toca la puerta y pide cuentas.

Por eso Santo Domingo 2026 no es una edición más para México. Es la búsqueda del tricampeonato. Y el tricampeonato tiene una crueldad fina: no pregunta si el país es bueno; pregunta si todavía sabe serlo cuando todos lo están mirando.

EL ORO TAMBIÉN PESA

México llega con alrededor de 700 atletas. Detrás de ese número hay cuerpos, familias, entrenadores, lesiones, federaciones, trámites, uniformes, vuelos, becas, silencios y madrugadas. La delegación suena grande en el papel, pero cada atleta carga una soledad muy concreta: competir como individuo y responder como país.

El medallero es una tabla fría, pero debajo hay temperatura humana.

Un oro en clavados no pesa igual que un oro en boliche; no porque uno valga más, sino porque el público ha aprendido a mirar unos deportes e ignorar otros. Hay atletas mexicanos que llegan a Santo Domingo con la obligación de confirmar dominio. Otros llegan con la esperanza de existir por primera vez en la conversación pública. Ambos compiten por una medalla; sólo algunos compiten con reflector.

México empezó estos Juegos, sí. Pero no puede vivir de haberlos empezado. Ninguna historia gana sola. La fundación da memoria, no puntos. La tradición acompaña, pero no corre, no salta, no tira flechas, no entra al tatami ni se lanza desde la plataforma.

COMPROBAR EL LIDERAZGO DEPORTIVO

Esa es la tensión verdadera. México no va a Santo Domingo solamente a ganar más medallas que los demás. Va a defender una manera de estar en la región. Va a comprobar si su liderazgo deportivo todavía tiene músculo, sistema y futuro, o si sólo tiene álbum.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son viejos, pero no perdonan la nostalgia. Cada edición vuelve a preguntar lo mismo con distinto uniforme: quién hizo bien el trabajo, quién sostuvo procesos, quién confundió talento con estructura, quién llegó con discurso y quién llegó con equipo.

México no llegó a estos Juegos: los empezó.

Pero empezar algo no alcanza.

Cada cuatro años hay que volver a merecerlo.