México brilla con una lluvia de oros en República Dominicana y reafirma su dominio regional

OROS EN TKD. .

La cosecha dorada estuvo encabezada por el taekwondo, disciplina que aportó tres campeonatos gracias a las actuaciones de Daniela Paola Souza Naranjo, Nadia Ferreira Quirino y Zaid Yael Pérez Rosas, quienes dominaron sus respectivas finales para subir a lo más alto del podio.

Daniela Souza confirmó su condición de favorita al imponerse por 2-0 a la colombiana Andrea Ramírez en la categoría de -49 kilogramos; mientras que Nadia Ferreira hizo lo propio en -53 kilos tras superar a la cubana Marlyn Pérez. En la rama varonil, Zaid Pérez completó la jornada perfecta para México al derrotar al venezolano Johel Díaz en la final de -58 kilos.

A estos resultados se sumaron las medallas de plata obtenidas por David Millán Gastón y Fernanda Hernández Medina, así como el bronce de Sebastián Echavarri Evaristo, para una cosecha total de seis preseas en la primera jornada de combates.

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TIRO DEPORTIVO IMPONE CONDICIONES

Otra de las grandes noticias para México llegó desde el polígono de El Higüero, donde Gabriela Rodríguez y Luis Gallardo se proclamaron campeones centroamericanos en la modalidad skeet de escopeta.

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La experimentada Gabriela Rodríguez, subcampeona mundial y abanderada nacional, defendió exitosamente su corona regional al imponerse con 31 objetivos acertados. Por su parte, Luis Gallardo necesitó una dramática muerte súbita para superar al guatemalteco Sebastián Bermúdez y quedarse con el oro.

La actuación mexicana se complementó con los bronces de Anabel Molina y Jesús Balboa, reafirmando el dominio nacional en la disciplina.

AGUAS ABIERTAS: MÉXICO CONQUISTA EL CAMPEONATO REGIONAL

La selección nacional también tuvo una jornada memorable en el mar Caribe al proclamarse campeona de aguas abiertas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Los títulos llegaron por conducto de Paulo Strehlke Delgado, ganador de la prueba de 3 kilómetros Sprint Knock-Out varonil, y de Dalia Berenice Moreno Velasco, quien encabezó un espectacular 1-2 mexicano en la rama femenil junto a Yuritzi Salgado González, medallista de plata.

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Con un balance final de tres medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, México terminó en la cima del medallero de la disciplina, superando a Venezuela y Costa Rica.

PATINAJE Y REMO TAMBIÉN APORTAN PRESEAS DORADAS

En el patinaje artístico sobre ruedas, la potosina Valentina Lomas se convirtió en campeona centroamericana al conquistar el oro en la prueba de free skating femenil con una puntuación total de 105.87 unidades.

La disciplina también entregó dos medallas de bronce gracias a las destacadas actuaciones de Ian Zenteno, en free skating varonil, y Brenda Salazar, en solo dance.

Mientras tanto, en el remo, la dupla integrada por Melissa Edith Márquez y Aylin Ibarra volvió a demostrar su calidad al conquistar su segundo oro de la justa, esta vez en doble par de remos cortos (W2x), consolidándose como una de las grandes figuras mexicanas en Santo Domingo 2026.

El remo agregó además una presea de plata mediante Alexis López y André Simsch, segundos en la final varonil de doble par de remos cortos (M2x).

LAS PLATAS TAMBIÉN FORTALECEN LA COSECHA MEXICANAEl tiro con arco continuó aportando resultados positivos para la delegación nacional con dos medallas de plata en equipos de compuesto.

El conjunto femenil integrado por Andrea Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández cayó por un cerrado marcador de 223-222 ante El Salvador, mientras que el equipo varonil compuesto por Lot Méndez, Rodrigo González y Sebastián García también finalizó en la segunda posición tras disputar la final ante los salvadoreños.

Estas preseas se suman a los dos oros conquistados previamente por México en la modalidad de recurvo, manteniendo al tiro con arco entre las disciplinas más productivas para la delegación nacional.

JORNADA DE AUTORIDAD MEXICANA

La actividad dominical dejó claro el poderío de México en Santo Domingo 2026. Los títulos obtenidos por Daniela Souza, Nadia Ferreira, Zaid Pérez, Gabriela Rodríguez, Luis Gallardo, Valentina Lomas, Paulo Strehlke, Dalia Moreno, Melissa Edith Márquez y Aylin Ibarra encabezaron una brillante actuación que también estuvo respaldada por numerosas platas y bronces.

Con campeonatos regionales en diversas disciplinas y una presencia constante en los podios, México continúa consolidando su liderazgo deportivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada que quedará marcada como una de las más exitosas para la delegación tricolor en el arranque de la competencia.

fortiz@cronica.com.mx