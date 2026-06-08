¿Quién es Wilton Sampaio? El árbitro brasileño que pitará el México vs. Sudáfrica Conoce quién es el árbitro confirmado por la FIFA para pitar en el primer partido del Mundial 2026 (Pexels y FIFA)

La FIFA ha anunciado que Wilton Sampaio será el árbitro del primer partido del Mundial 2026, México vs. Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México, el próximo 11 de junio de 2026.

Wilton Sampaio, de 44 años, será el encargado de pitar el encuentro entre México y Sudáfrica; cuenta con una amplia trayectoria profesional y antecedentes con la Selección Mexicana.

¿Quién es Wilton Sampaio? El árbitro designado por la FIFA que pitará el México vs. Sudáfrica

Wilton Sampaio, de origen brasileño, tiene una vasta experiencia como árbitro en encuentros de diversos torneos internacionales, tales como la Recopa Sudamericana, el Campeonato Alagoano, la Copa Verde, el Campeonato Paraibano, el Mundial de Clubes, la liga de los Emiratos, la liga saudí, el Mundial, las eliminatorias mundialistas de Sudamérica y la fase previa de la Copa Libertadores.

Durante su trayectoria, Wilton Sampaio arbitró un partido de la Selección Mexicana durante la Copa América Centenario 2016, en el enfrentamiento contra Jamaica, en el cual el Tricolor resultó ganador.

¿Quiénes acompañan al brasileño? Así quedó el cuerpo arbitral de la inauguración

Junto con Wilton Sampaio, la FIFA ha anunciado el cuerpo arbitral que lo acompañará durante el primer partido del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, el cual está compuesto de la siguiente manera:

Árbitro asistente 1: Bruno Pires

Bruno Pires Árbitro asistente 2: Bruno Boschilia

Bruno Boschilia Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benítez

Juan Gabriel Benítez Árbitro asistente reserva: Eduardo Cardozo

Eduardo Cardozo Árbitro asistente de vídeo: Nicolás Gallo

Nicolás Gallo Árbitro asistente VAR: Juan Lara

Juan Lara Árbitro soporte VAR: Jerome Brisard

¿Cuáles son los otros árbitros confirmados para los primeros partidos del Mundial 2026?

Además de Wilton Sampaio, la FIFA ha confirmado quiénes serán los árbitros para los primeros encuentros del Mundial 2026, asignados de la siguiente manera:

Wilton Sampaio: México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México

México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México Amin Mohamed: República de Corea vs. Chequia en el Estadio Guadalajara

República de Corea vs. Chequia en el Estadio Guadalajara Facundo Tello: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Toronto

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Toronto Danny Makkelie: Estados Unidos vs. Paraguay en el Estadio Los Ángeles