Alejandro Fierro y Mauricio Figueroa jugarán el VidantaWorld Mexico Open

VidantaWorld Mexico Open 2026. Será la primera vez que Alejandro Fierro y Mauricio Figueroa jueguen un torneo del PGA Tour. (Foto especia)

Los mexicanos Alejandro Fierro y Mauricio Figueroa jugarán en el VidantaWorld Mexico Open 2026 tras finalizar como los dos mejores jugadores del Mexico Open Qualifier, torneo que se celebró del 7 al 9 de junio en Puerto Peñasco, Sonora.

Ambos golfistas obtuvieron una exención directa para competir por primera vez en un evento del PGA Tour que se disputará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Vidanta Vallarta–Nuevo Nayarit.

En el clasificatorio que se jugó a tres rondas en Puerto Peñasco, Alejandro Fierro terminó en primer lugar con un acumulado de 217 golpes (+1).

Mauricio Figueroa aseguró la segunda plaza al superar en un hoyo de desempate a Alejandro Alonso, en el evento que reunió a jugadores profesionales y amateurs mexicanos.

El VidantaWorld Mexico Open 2026 repartirá una bolsa de 6 millones de dólares y 500 puntos FedExCup.