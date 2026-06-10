Casa Fresh lleva la conversación del Mundial 2026 al mundo digital

INNOVACIÓN DIGITAL. Directivos durante la inauguración de la Casa Fresh. (Fotografía: Regina Ortiz Peña).

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo se vive en la cancha, sino también en las plataformas digitales. Con esta visión, las marcas de desodorantes de Unilever, patrocinadores oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026™, presentan Casa Fresh, un espacio inmersivo concebido para vivir el Mundial desde la cultura local, el contenido y la conversación digital.

Con esta visión, las marcas de desodorantes de Unilever: Rexona, Axe y Dove, patrocinadores oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, presentan Casa Fresh, un espacio inmersivo concebido para vivir el Mundial desde la cultura local, el contenido y la conversación digital.

Un espacio interactivo para la afición

Esta plataforma tecnológica y de entretenimiento busca conectar directamente con las expresiones culturales de los aficionados, ofreciendo dinámicas interactivas y herramientas de conectividad para potenciar las experiencias de los usuarios en las plataformas digitales durante el desarrollo del torneo futbolístico.

Creatividad, producción y tecnología

“Casa Fresh representa una nueva forma de participar en conversaciones culturales relevantes. A través de Rexona, AXE y Dove hemos construido un espacio que combina creatividad, producción y tecnología para acompañar el Mundial desde distintas perspectivas, permitiendo que creadores y equipos creativos transformen lo que ocurre dentro y fuera de la cancha en historias relevantes para las audiencias digitales”, señaló Thalía Reyes, directora de Mercadotecnia para Desodorantes en Unilever México.

APUESTA DIGITAL. Esta plataforma tecnológica y de entretenimiento busca conectar directamente con las expresiones culturales de los aficionados. (Foto: Regina Ortiz Peña).

Súmate a la experiencia mundialista

Unilever te invita a formar parte de Casa Fresh y unirte a la conversación interactiva más grande del torneo; entra a la plataforma, genera tu propio contenido y vive la pasión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde el epicentro de la cultura digital. ¡No te quedes fuera!