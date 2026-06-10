Selección Argentina (AFA) Calendario de Argentina en el Mundial 2026: fechas y horarios de sus partidos (Pexels)

Con el arranque de la Copa del Mundo, ya está disponible el calendario de la selección argentina. Los aficionados podrán consultar las fechas, horarios y sedes de los encuentros que disputará el balón contra el combinado albiceleste.

Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, la selección de Argentina quedó ubicada en el Grupo J, compartiendo sector con Argelia, Austria y Jordania, en una primera fase donde buscará su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

Calendario de partidos de la fase de grupos de Argentina

El calendario de la fase de grupos de la selección de Argentina para el Mundial 2026, que se encuentra liderada por el capitán del equipo, Lionel Messi, donde se mantendrá en disputa por el balón en territorio estadounidense durante la segunda mitad de junio. A continuación, fecha y hora de los siguientes torneos de Argentina:

La selección de Argentina iniciará su camino en Kansas City, Missouri, donde se enfrentará cara a cara contra Argelia en su primer partido del año.

Argentina vs. Argelia: Martes 16 de junio a las 07:00 PM (Centro de México) en el Estadio Kansas City, Missouri.

Para su segundo encuentro, el conjunto argentino se trasladará al Estadio Dallas en Arlington, Texas, escenario donde se enfrentarán contra Austria.

Argentina vs. Austria: Lunes 22 de junio a las 11:00 AM (Centro de México) en el Estadio Dallas en Arlington, Texas.

Argentina volverá al Estadio Dallas para disputar su tercer y último compromiso de la fase de grupos ante la selección de Jordania.

Jordania vs. Argentina: Sábado 27 de junio a las 08:00 PM (Centro de México) en el Estadio Dallas en Arlington, Texas.

Formato de competencia para la clasificación

En esta edición del torneo, el formato de competencia contempla que avanzarán a las rondas de eliminación directa los dos primeros lugares de cada uno de los 12 sectores, junto con los ocho mejores terceros lugares de toda la fase grupal. Debido a la expansión del torneo, el equipo que logre llegar hasta la final deberá disputar un total de ocho compromisos.